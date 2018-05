CASCIA CELEBRA SANTA RITA | 4 DONNE PREMIATE, ECCO CHI SONO

Entrano nel vivo le celebrazioni per la santa degli impossibili, domani il solenne pontificale presieduto dal cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi

Cascia celebra la sua patrona Santa Rita e premia quattro donne con il riconoscimento internazionale dedicato alla santa degli impossibili, dedicato a coloro che con la propria vita incarnano oggi i suoi valori.

Il riconoscimento viene consegnato questo pomeriggio, da parte di padre Moral, a: Emanuela Disarò e Daniela Burigotto, mamme rispettivamente di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due fidanzati veneti morti nell’incendio della Grenfell Tower di Londra – per aver abbracciato la croce cercando la forza nella fede; Soňa Vancaková di Košice (Slovacchia), scelta nella comunità gemellata quest’anno con Cascia, per aver lottato e creduto fino in fondo nel valore della famiglia traducendo la sua difficile esperienza familiare in aiuto concreto a favore di altre famiglie in difficoltà; Giuseppina Ceccaroni di Gualdo Cattaneo (Perugia), per aver affrontato gli ostacoli della vita trovando forza nella sua fede e per il servizio al prossimo.

Alle 18.30 odierne, quindi, la solenne celebrazione del Transito di Santa Rita. Alle ore 20.45, sul sagrato della Basilica: intrattenimento musicale con la Banda “Giovanni e Donato da Cascia”, gli Sbandieratori e i Tamburini medievali di Cascia, che sfileranno sul sagrato incorniciati dalle luminarie accese in tutto il paese. Ore 21.30, sagrato della Basilica: arrivo della Fiaccola della Pace, simbolo del 60° Gemellaggio di fede e di pace che quest’anno unisce Cascia a Košice (Slovacchia), nel nome di Santa Rita.

Domani, festa di Santa Rita, alle 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 messe alla Sala della pace. Quindi, sul Sagrato della Basilica: arrivo del Corteo Storico in costumi quattrocenteschi e della Processione che porta la statua di Santa Rita. Partiti alle ore 8.30 da Roccaporena, città natale di Rita, i due cortei si congiungono ai piedi di Cascia (ore 9.30).

Alle 11.00, sul Sagrato della Basilica: supplica a Santa Rita seguita dal Solenne Pontificale presieduto dal cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.Alle 18.00, Basilica: concelebrazione Eucaristica per i Benefattori del Santuario presieduta dal Rettore della Basilica di Santa Rita padre Bernardino Pinciaroli e animata dal coro delle monache agostiniane.

tratto da http://tuttoggi.info/cascia-celebra-santa-rita-4-donne-premiate-ecco-chi-sono/454791/

