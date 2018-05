BEATA EMMERICK NELLA RIVELAZIONE DELLE PENTECOSTE …

Alla vigilia della festa, la sala del Cenacolo era adorna di piante, ai rami delle quali erano appesi mazzi di fiori e verdi ghirlande . Pietro indossava i suoi paramenti episcopali. Di fronte a lui stava la Vergine. Gli apostoli stavano ai lati con il viso rivolto verso il capo della Chiesa. Quando Pietro benedisse i pani, che poi distribui’ prima alla Vergine e poi agli apostoli, erano presenti dentro la sala almeno 120 persone, senza contare le pie donne.

A mezzanotte sì avverti una straordinaria commozione sulla natura, mentre una soprannaturale tranquillità dominava sul Cenacolo, dove regnava un religioso silenzio.

Verso il mattino, vidi sollevarsi dall’Orto degli ulivi una nube bianca e splendente, che si spostò verso il Cenacolo.

Osservata distanza, essa appariva come un globo sospinto da una Brizio a soave e confortevole. A grado a grado che si avvicinava a Gerusalemme, essa diveniva sempre più radiosa e diafana; poi si arrestò sul Cenacolo. Come sospinta quindi da un vento impetuoso, discese. Nel provar commozione alla vista di questa nube, molti giudei corsero spaventati verso il Tempio, poiché temevano che fosse imminente una burrasca.

Ma la nube veniva dal cielo e non dalla terra; non era cupa, ma luminosa; non era pervasa da fulmini, né sospinta dal vento. A grado grado che essa scendeva verso il Cenacolo, diveniva sempre più splendente. Dalla nube irraggiarono fasci luminosi sul cenacolo; E se si dipartivano lungo sette line, che incrociavano e venivano verso il basso in delicate sfumature e come lingue di fuoco. Il punto dove il sette fasci si incrociavano, era abbellito da un arcobaleno. La’ apparve una mobile e luminosa figura che aveva ali a guisa di raggi abbaglianti .

Nell’interno del Cenacolo, la lampada a cinque bracci non dava ormai più luce . I presenti erano come rapiti in estasi ; alzavano la faccia con le labbra semiaperte come assetati. Poi dentro la bocca di ognuno penetrò una vampa di luce simile al lingue di fuoco. Tali fiamme si estesero anche ai discepoli e alle pie donne che stavano dentro il vestibolo. In tal modo, la nube luminosa si dileguò, a misura che proiettava i suoi raggi sui congregati al cenacolo. Notai che le fiamme discendevano sopra ognuno , ma in fogge diverse per forma, colore e qualità.

Dopo quella pioggia meravigliosa, tutti gli astanti si sentirono rianimati, ardenti di zelo , giulivi e vibranti di Santo ardire. Tutti circondavano la Vergine che era serena e raccolta in preghiera. Poi gli apostoli si abbracciarono con fraterno entusiasmo. Si dicevano tra loro:

-come eravamo noi prima?

-come siamo adesso?

Tutti presenti sentivano in se stessi una nuova vita, una piena soddisfazione, una illimitata fiducia in Dio e una santa audacia di far del bene.

La loro esultanza si manifestò in azioni di grazie, poiché tutti ringraziarono l’Altissimo di quanto avevano visto e di quanto provavano in cuore . Molti forestieri di buona volontà, intervenuti alle feste di Pentecoste, esperimentarono pure i benefici effetti per la venuta dello Spirito Santo, puoi che ricevettero interne illustrazioni di spirito. Invece i cattivi si impressionarono e si indurirono nei loro riprovevoli propositi. Intanto Pietro, al Cenacolo, imponeva le mani su cinque apostoli, i quali dovevano istruire e battezzare alla piscina di Bethesda.

E si erano: Giacomo il minore, Bartolomeo, Mattia e Taddeo. Durante quella consacrazione, Taddeo ebbe una visione: gli parve di avvincere a se il corpo di Cristo, con le braccia incrociate sul petto.

Prima di partire per battezzare, e si ricevettero, in ginocchio, la benedizione della Vergine. Vidi ripetere questo atto di ossequio alla grande madre, anche nei giorni seguenti. In tale occasione, la Vergine indossava un bianco manto, un velo corallino, e aveva due nastri celestini che, dalla testa ai due lati, scendevano fino al suolo. Sulla fronte portava inoltre una corona di seta, fermata da nastri. Così Ella appariva , davanti agli apostoli, quale Madre della Chiesa. Allorché gli apostoli cominciarono a predicare, gli ascoltatori rimasero sorpresi e ammirati poiché ognuno di loro uditiva espresso nel proprio idioma quanto gli oratori dicevano.

Beata Caterina Emmerick

