UNA NUOVA INQUIETANTE INTERPRETAZIONE DELLA VISIONE DELLA BEATA Anne Catherine Emmerich, dei due papi, i pagani e il Pantheon.

Sulla scia della crescente crisi nella Chiesa che è entrata in un più rapido movimento dopo le sorprendenti dimissioni di Papa Benedetto e il papato altrettanto sconvolgente e sconfortante di Papa Francesco, un numero di profezie cattoliche è stato oggetto di una discussione diffusa. Tra le più importanti la visione della beata Anne Catherine Emmerich (parzialmente citata) sulla “relazione tra due papi” e le “conseguenze funeste” della “falsa chiesa” che presumibilmente seguirà.

Sembrava a molti che la visione fosse uno squarcio offerto alla beata Anne Catherine Emmerich dei nostri tempi difficili e della nostra Chiesa in difficoltà, in particolare con il suo preciso riferimento a “due Papi”.

Tuttavia, l’intero contesto di questa visione, come dimostrano abilmente Steve Skojec su OnePeterFive nel 2016 , non supportava questa interpretazione. La visione, nel suo intero contesto, sembrava non riferirsi a due Papi allo stesso tempo, ma a due Papi messi da parte per parecchio tempo. Per alcuni, questa è sembrata un’interpretazione deludente, poiché cerchiamo disperatamente di dare un senso alla situazione della Chiesa nella quale attualmente ci troviamo.

Tuttavia, la visione, intesa nel suo pieno contesto, potrebbe anche essere più sorprendente nella sua precisione sugli eventi attuali e su cosa ci dice sulle cause profonde del nostro attuale problema. Vi raccomando di leggere il pezzo completo di Steve Skojec sulla visione, ma per brevità, cercherò di riassumere abbastanza il suo contenuto.

La visione si riferisce ai Papi e alla Chiesa in tempi diversi, uno antico e uno moderno, e il Pantheon. La prima parte della visione si riferisce chiaramente a Papa Bonifacio IV e ai suoi rapporti con l’imperatore (Focas) su come il Pantheon, un tempio romano dedicato a tutti gli dei pagani di epoca romana, sarebbe stato trasformato in una chiesa cattolica e che tutta la sporcizia pagana e l’adorazione di cose diverse da Dio sarebbe stata colpita dal tempio.

Il 13 maggio ° nell’anno 609, il tempio pulito è stata dedicato a S. Maria e ai Martiri e Beati. Emmerich, nella sua visione “… ha visto la consacrazione del tempio, in cui cerimonia di santi martiri assistiti con Maria alla loro testa. L’altare non era nel centro dell’edificio, ma contro il muro. ”

In una descrizione fornita in “Il Settimanale di Padre Pio” (Rivista settimanale di Padre Pio), 10 dicembre 2017, n. 48., come citato qui *, ci viene data una comprensione di quanto drammatico fosse l’evento quando papa Bonifacio IV consacrò l’antico tempio pagano per Cristo:

Un tempo, quando la città era ancora pagana, tutti gli dei del politeismo romano erano venerati lì in un unico posto. Nel 608 dC l’imperatore bizantino Foca lo diede a papa Bonifacio IV e fu organizzata una cerimonia evocativa per consacrarlo al Dio cristiano. Il 13 maggio 609 una grande folla si radunò nei dintorni del Pantheon per assistere all’evento. Le cronache storiche descrivono la confusione e le grida agghiaccianti che uscivano dal Pantheon: i demoni pagani erano consapevoli di ciò che stava per accadere. Le grandi porte furono aperte e il Papa, in piedi davanti alla soglia, cominciò a recitare le formule dell’esorcismo. Le grida degli idoli aumentarono di intensità e la commozione stordì le orecchie di coloro che stavano fuori. La paura ha catturato la folla, e nessuno è stato in grado di rimanere in piedi guardando e ascoltando l’orribile spettacolo. Solo il papa Bonifacio IV resistette e, imperterrito, continuò a pregare e consacrare il Pantheon a Cristo. Si dice che i demoni fuggirono dall’antico tempio in disordine, causando un gran frastuono, fuggendo dall’occhio aperto nella cupola o fuori dalla grande porta.

Quando la cerimonia fu completata, il Papa dedicò l’edificio alla Madonna dei Martiri, in onore, forse, dei molti cristiani che erano stati uccisi in onore di tutti quegli idoli impuri. La cristianizzazione di Roma fu un processo graduale che coinvolse la sistematica riconversione degli antichi luoghi di culto che un tempo erano stati dedicati agli dei pagani. La renovatio Urbis (ristrutturazione della città) in chiave cristiana, iniziata da San Gregorio Magno (590-604), fu portata a compimento dai suoi successori e durò fino al Papa Sisto V nel XVI secolo.

Era difficile allontanare le vecchie credenze da Roma, e ancora oggi c’è folclore su questi idoli che, si dice, fanno continuamente uno sforzo per rientrare nella città.