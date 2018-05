IL FUMO DI SATANA – La segretaria della Cdu tedesca vuole le donne sacerdote, «Vorrei che avvenisse l’ordinazione sacerdotale [delle donne]”, ha dichiarato…

«Certo, le donne devono assumere ruoli di comando nella chiesa», ha detto Annegret Kramp-Karrenbauer a Christ & Welt, supplemento al giornale tedesco Die Zeit. «Vorrei che avvenisse l’ordinazione sacerdotale [delle donne]”, ha dichiarato la segretaria del partito Cdu (Cristiani democrati uniti), il partito di governo tedesco di Angela Merkel.

Lei è cattolica e viene indicata da molti come possibile successore della Merkel alla guida del paese. Auspicando l’ordinazione sacerdotale femminile la Kramp-Karrenbauer si è detta consapevole che questa sarebbe una «immensa rottura» con la tradizione, ma dal suo punto di vista ciò non sarebbe affatto un problema. Portando un argomento non troppo originale, ha detto che «gran parte di ciò che vediamo oggi come un insieme di regole si è evoluto nel corso dei secoli, ed è stato plasmato dalle istituzioni, non da Gesù».

Intanto indica l’obiettivo più realistico, cioè quello della ordinazione delle diaconesse. Papa Francesco ha istituito un gruppo di studio per valutarne la fattibilità e diverse indiscrezioni rivelano che quella delle diaconesse è una possibilità più che concreta a cui il Vaticano potrebbe presto dare il via.

La Kramp-Karrenbauer è nota anche come “Mini-Merkel”, perché condivide lo stile sobrio del leader attuale; proviene dallo stato prevalentemente cattolico del Saarland, al confine occidentale della Germania. È considerata una centrista che è conservatore su questioni sociali (si è espressa contro l’introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nel 2015), ma di sinistra sui temi economici.

Da Il Timone, maggio 2018

Annunci