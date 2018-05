UN NUOVO STUDIO SOLLEVA DUBBI SULL’ETA’ DELLA SINDONE DI TORINO

Gli scienziati sfidano la precedente datazione al radiocarbonio che faceva risalire il sudario di Gesù al Medioevo

La Sindone di Torino, ritenuta il sudario di Gesù Cristo, è da molto tempo oggetto di un dibattito che contrappone coloro che credono che sia il vero sudario in cui Giuseppe di Arimatea avvolse il corpo di Gesù e quanti ritengono che risalga al periodo medievale.

Nel 1988 è stata condotta un’analisi al radiocarbonio dagli scienzati dell’Università di Oxford, dell’Università dell’Arizona e del Swiss Federal Institute of Technology. Dopo aver analizzato dei campioni del sudario, si è stabilito che risaliva a un periodo compreso tra il 1260 e il 1390.

Oggi questa datazione viene messa in discussione, in base a un resoconto riportato su Vatican Insider News. Si pensa che gli esperti presenteranno delle prove che sfidano l’affidabilità della datazione nell’incontro di questa settimana del Centro Internazionale di Sindonologia a Chambéry, in Francia.

Secondo Vatican Insider News, gli scienziati sfideranno le conclusioni del 1988 sulla base di quanto segue:

1. Questioni relative all’affidabilità dei test sui tessuti

Paolo Di Lazzaro, research manager dell’Enea di Frascati, ha verificato che “il calcolo che trasforma il numero di atomi C-14 nell’età di un tessuto presenta maggiori incertezze rispetto ad altri campioni solidi (ossa, manufatti, etc.) a causa della maggiore permeabilità del campione tessile agli agenti esterni”.

2. Questioni relative alle procedure di laboratorio

L’affidabilità dei dati è dunque dubbia, ha spiegato Di Lazzaro, perché i tre laboratori che hanno datato la Sindone trent’anni fa “si sono sempre rifiutati di fornire l’esatta distribuzione dei dati grezzi”.

3. Prove del fatto che la contaminazione potrebbe aver disorto i risultati

Test precedenti hanno mostrato che diversi campioni del tessuto producevano risultati differenti, indicando la possibile presenza di contaminazione.