IL CARDINALE LEO BURKE SI RIVOLGE ALLA RIUNIONE DI STRATEGIA DI ROMA SUL RIPRISTINO DELLA CHIESA DI ROMA A CRISTO RE ! EMINENZA …PREGHIAMO PER LEI …

ROMA, Italia, (LifeSiteNews ) – Un incontro del 17-18 maggio presso il famoso Angelicum (Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino) nel cuore di Roma ospiterà un’importante sessione strategica per affrontare l’attuale crisi la Chiesa cattolica.

Il cardinale Raymond Burke, uno dei due rimanenti d ubia cardinali, parlerà di “ripristino di tutte le cose in Cristo.” Eroicamente senza peli sulla lingua vescovo Athanasius Schneider parlerà della “Chiesa militante”.

LifeSiteNews ha fondato il Rome Life Forum nel 2013. Ora è gestito da Voice of the Family come un incontro strategico annuale per i leader della vita e della famiglia in tutto il mondo. Il Rome Life Forum si è concentrato per quasi tutta la sua esistenza sulla crisi della Chiesa sotto Papa Francesco, che ha avuto un effetto dannoso sulla vita e sui movimenti familiari in tutto il mondo.

La chiave delle alterazioni dannose nella pratica della Chiesa che sono state introdotte dai prelati liberali – specialmente quelli dalla Germania – è stata l’uso improprio del concetto di supremazia della coscienza. Molte delle pericolose alterazioni alla disciplina morale della Chiesa proposte e in alcuni luoghi attuate presuppongono che la coscienza di una persona debba essere rispettata in modo tale che anche se vive in un peccato mortale oggettivo, la persona che sente in coscienza di essere nel giusto deve essere trattata come tale dalle autorità della Chiesa – cioè, data la Santa Comunione.

Così abbiamo in varie diocesi cattoliche l’approvazione di:

Santa Comunione per i cattolici divorziati e risposati (senza annullamento)

Santa Comunione per coppie omosessuali

Santa Comunione per coppie contraccettive

Santa Comunione per coppie conviventi non sposate

Santa Comunione per i politici che promuovono l’aborto

Santa Comunione per membri non cattolici di vari gruppi protestanti

La conferenza di quest’anno si concentrerà sulla questione cruciale della coscienza poiché è diventata il punto focale della contesa nella Chiesa.

Il 50 ° anniversario di Humanae Vitae ha preparato il terreno per un confronto. La rivolta originaria all’interno della gerarchia contro il rimedio al perenne divieto della Chiesa sulla contraccezione fatta in Humanae Vitae giaceva dormiente sotto i papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ora è riemerso con una vendetta durante l’attuale pontificato.

Le conferenze ufficiali e le dichiarazioni dei prelati di alto rango hanno apertamente contraddetto l’insegnamento della Chiesa fondato sulla contraccezione, sempre usando una falsa nozione di coscienza come chiave per chiedere che l’insegnamento della Chiesa rimanga immutato.

Tra i relatori in primo piano, il Prof. Roberto de Mattei, il Dott. Stephane Mercier, il Dott. Isabelle Camp, mons. Livio Melina, e altro ancora.

Per maggiori informazioni sul forum Life Roma del 17-18 maggio 2018, clicca qui .