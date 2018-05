NELL’ARCIDIOCESI DI PORTLAND DOPO L’AGNELLO DI DIO , I FEDELI RESTANO IN GINOCCHIO FIN QUANDO NON RICEVONO LA SANTA COMUNIONE, SEMPRE IN GINOCCHIO… QUANTI ARCIVESCOVI SEGUIRANNO LE SUE ORME ???

1 maggio 2018

Caro fedele dell’arcidiocesi di Portland,

A partire dalla Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo di quest’anno (3 giugno 2018), l’Arcivescovo Campione ha stabilito che durante la celebrazione della Santa Messa, dopo l’ Agnello di Dio , i fedeli si inginocchiano.

Questo cambiamento ci unirà con la Chiesa universale, la maggior parte delle diocesi negli Stati Uniti e l’altra diocesi (Baker) nello Stato dell’Oregon. Ancora più importante, sarà di aiuto nella partecipazione riverente della Santa Messa e aumenterà la nostra devozione alla Santa Eucaristia.

L’attuale Istruzione Generale del Messale Romano (GIRM) afferma sotto la sezione riguardante il Movimento e le Posizioni che: “I fedeli si inginocchiano dopo l’ Agnus Dei, a meno che il Vescovo diocesano non decida diversamente.” [43] In precedenza, l’Arcidiocesi aveva ordinato che i fedeli rimanessero. in piedi dietro l’Agnello di Dio. [ L’istruzione generale sul messale romano, 2000 revisioni e adattamenti per l’arcidiocesi di Portland in Oregon. ]

Dopo l’Agnello di Dio, i fedeli devono rimanere in ginocchio finché non si spostano dal loro posto per ricevere la Santa Comunione. La tradizione di rimanere inginocchiati dopo il ricevimento della Santa Comunione fino a quando il sacerdote è tornato al suo posto è da lodare.

Coloro che non possono inginocchiarsi a causa di infermità o altro impedimento dovrebbero essere seduti in modo da non impedire la vista di coloro che si inginocchiano.

ARCIVESCOVO ALEXANDER KING SAMPLE

RINGRAZIAMO E LODIAMO IL SIGNORE !