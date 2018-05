FOTO STRAORDINARIE DI SANTA BERNADETTE E DELLA SUA BELLEZZA MIRACOLOSA

Rivelano una giovane donna affascinante, sia in vita che dopo la morte

Santa Bernadette era una semplice contadina che nel 1858, ad appena 14 anni, sperimentò una visione miracolosa della Vergine Maria nel luogo che sarebbe diventato presto una meta di pellegrinaggio estremamente popolare vicino Lourdes, in Francia.

Durante le visioni, la Beata Madre rivelò una fonte miracolosa la cui acqua continua a guarire la gente sia nel corpo che nell’anima.

Quell’esperienza cambiò per sempre Bernadette, che in seguito cercò la tranquillità del convento per porre fine a qualsiasi attenzione speciale aveva ricevuto per via delle visioni. Condusse una vita santa, e il suo corpo venne poi trovato miracolosamente incorrotto.

Ecco alcune fotografie straordinarie che rivelano una splendida ragazza, sia in vita che dopo la morte.