L’IMMAGINE MIRACOLOSA DELLA MADONNA DISCESA DAL CIELO

Nel corso dei secoli è stata fonte di innumerevoli miracoli

In una paese vicino Roma c’era una chiesa in onore di Nostra Signora del Buon Consiglio che aveva bisogno di urgenti riparazioni. Gli abitanti non avevano il denaro sufficiente a restaurarla, e quindi aspettavano e pregavano che accadesse un miracolo.

Poi, secondo una leggenda popolare, il 25 aprile 1467, prima di una Messa in onore di San Marco, la gente del paese testimoniò un fatto straordinario. Sentì una musica melodiosa venire dall’alto, e quando guardò in su vide una nuvola bianca luminosa. La nube scese lentamente e alla fine si poggiò sul muro di una cappella laterale della chiesa.

La nube iniziò a svanire, e al suo posto rimase un’immagine miracolosa della Madonna. Quasi immediatamente i malati vennero guariti. Da allora l’immagine e la devozione nei confronti di Nostra Signora del Buon Consiglio hanno ottenuto innumerevoli guarigioni.

Sì l’immagine scese dal cielo, il dipinto è autentico ed è stato trasportato miracolosamente da una chiesa dell’Albania. Dopo numerose sconfitte militari, si temeva che la chiesa venisse distrutta e la preziosa immagine profanata. Due uomini testimoniarono allora come l’immagine della Madonna si fosse sollevata dal muro della chiesa volando in cielo. La seguirono e alla fine arrivarono a Roma, dove la videro scomparire.

Dopo un’inchiesta, venne scoperto che l’immagine dell’Albania era quella che era scesa nella chiesa di Nostra Signora del Buon Consiglio.

Qualunque siano le vere origini dell’immagine, è una delle preferite dai cristiani di tutto il mondo, e continuano a verificarsi molti miracoli attraverso l’intercessione della Beata Vergine Maria sotto il titolo di Nostra Signora del Buon Consiglio.

