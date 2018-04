EDWARD PENTIN: BENEDETTO XVI SOSTIENE I SETTE VESCOVI TEDESCHI CHE SI OPPONGONO ALLA COMUNIONE AL CONIUGE PROTESTANTE.

Esperto Vaticano Pentin: Benedetto XVI. sostiene i 7 vescovi “completamente”.

Edward Pentin: la lettera è stata volutamente divulgata “dalla potente conferenza episcopale tedesca”.

Sette vescovi avevano inviato una lettera al Vaticano con domande sulla decisione che permettendo al coniuge protestante “in singoli casi” di essere ammesso all’Eucaristia cattolica in matrimoni religiosi misti. Ora, il rispettato esperto del Vaticano e della chiesa, Edward Pentin, scrive sul suo blog al New Catholic Register che l’NCR è stato informato da “fonti altamente affidabili” che Benedetto XVI ha dato il suo pieno appoggio ai sette vescovi e alla loro lettera in Vaticano.