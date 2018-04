ALFIEEVANS DEVE #VIVERE !!! NON POSSO CREDERE CHE SUA MAESTA’ LA REGINA ELISABETTA , MAMMA E NONNA NON POSSA SALVARE IL PICCOLO ALFIE E PERMETTERE AL GOVERNO ITALIANO DI CURARLO IN ITALIA ..Alfie, sospese le procedure per il distacco della spina. L’Italia dà la cittadinanza al bimbo

PAPA BERGOGLIO ALZA LA CORNETTA , ALFIE TI ASPETTA , COME ASPETTIAMO TUTTI NOI CRISTIANI , UNA SUA MOSSA , UN GESTO DI VERA MISERICORDIA ,PERCHE’ DI QUESTO SI TRATTA !!!!

NON POSSO CREDERE CHE LA REGINA ELISABETTA NON POSSA FARE NULLA : MAESTA’ LE CHIEDO LA GRAZIA PER ALFIE! PER I SUOI GENITORI , L’ IMMENSO DOLORE CHE GLI STA PER ARRECARE L’ ALTA CORTE , PER TUTTI I BAMBINI CHE VERRANNO DOPO DI LUI … SOLO L’ONNIPOTENTE PUO’ DECIDERE QUANDO PRENDERE A SE’ UNA VITA UMANA!

PREGHIAMO INTENSAMENTE PERCHE’ AVVENGA UN MIRACOLO :

SAN GIORGIO INTERCEDI PER NOI ,

SANTA VERGINE MARIA , INTERCEDI PER NOI …

UNA NAZIONE CHE UCCIDE I BAMBINI E’ UNA NAZIONE SENZA SPERANZA .

SAN GIOVANNI PAOLO II

GIA’ DIMENTICAVO ……

LA REGINA OGGI DI NUOVO BISNONNA…

_________________________________________________________________________________

BERGOGLIO ..” Francesco desidera festeggiare il giorno del suo onomastico insieme ai più bisognosi e ai senzatetto di Roma. Pertanto l’Elemosineria Apostolica distribuirà oggi, nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giorgio, 3.000 gelati alle persone che vengono quotidianamente accolte nelle mense, nei dormitori e nelle strutture della Capitale, gestite in gran parte dalla Caritas”. Lo comunica l’Elemosineria Apostolica”.

FONTE : Ansa.it

__________________________________________________________________________________

Alfie, sospese le procedure per il distacco della spina. L’Italia dà la cittadinanza al bimbo

