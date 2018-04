VIAGGIO DELLA MEMORIA – CARTOLINA DI COMPLEANNO: una passeggiata nella vita di Benedetto XVI.

Miracoli

Sai dove è l’immagine preferita di Papa Benedetto della Madonna? La risposta: in un santuario mariano, noto come luogo dei miracoli nella città affascinante e oltre le parole di Altoetting, dove la famiglia Ratzinger, incluso il piccolo Giuseppe, e i suoi fratelli Georg e Maria, andavano in visita almeno una volta all’anno.

In questo luogo nel 1489, due ragazzini che erano stati uccisi, uno in un incidente in fattoria e un altro annegato, erano stati riportati in vita dopo essere stati portati davanti alla bella immagine della Vergine Maria di Alto Adige.

In effetti, oggi, questo posto lascia un’impressione dovuto a tutti i gingilli (ex-voto) lasciati sui muri all’esterno del santuario come segni di gratitudine per i miracoli avvenuti attraverso l’intercessione di Maria. (Accendere le candele è il gesto che si fa per ottenere i miracoli, mentre un ex voto rappresenta il segno di un miracolo ricevuto). Tutto attorno a questo santuario, non c’è spazio sufficiente sulle pareti per accogliere tutti i tributi. I ricchi davano oggetti d’argento per mostrare i loro ringraziamenti, mentre i meno abbienti e anche le persone molto povere, spesso disegnavano piccole immagini per mostrare la loro gratitudine. Si vedono le immagini dei letti di ospedale, o anche le parti del corpo per riflettere il recupero del malato, così come le immagini di bambini – anche le foto di pochi mesi fa – per i bambini che sono stati consegnati in modo sicuro dopo complicazioni o di genitori che non potevano avere figli , e poi all’improvviso si sono trovati in attesa. Inoltre, ci sono immagini dipinte di persone che sono state salvate da situazioni tortuose in tempi di guerra, di lotte o anche di tsunami recenti, la cui sopravvivenza è stata attribuita all’intercessione di Maria.

Orsacchiotto di peluche

La casa di Marktl am Inn è quella dove Joseph trascorse i suoi primi anni – aveva due anni quando lui e i suoi fratelli attraversarono la strada per guardare le decorazioni natalizie di un piccolo grande magazzino proprio di fronte alla casa dei genitori. Cosa colpì l’occhio del piccolo: un orsacchiotto nella vetrina. Ogni giorno, il piccolo Joseph guardava e ammirava. Ma poi un giorno prima di Natale: lacrime. Perché? L’orsacchiotto era sparito … In Germania, i bambini ottengono i loro regali dopo la Santa Messa del 24 dicembre. In quel momento, la piccola fonte di dolore di Joseph fu rimossa, e invece provò una grande gioia poiché l’orsacchiotto era sotto l’albero di Natale della famiglia.

Lista di Natale

“Prometto che sarò buono” è stato scritto nella sua lista di Natale all’età di sette anni. (Una promessa che Joseph Ratzinger certamente ha mantenuto). In cambio del suo buon comportamento, le tre cose che ha chiesto in modo molto articolato: un paramento per quando avrebbe suonato la Messa con suo fratello Georg, il Messale della Messa tradotto in tedesco per capire il latino, e un’immagine specifica del Sacro Cuore.

Paese delle Meraviglie della Mia Infanzia

Tittmoning, una piccola città sul fiume Salzach, sul confine austriaco, dove la famiglia Ratzinger visse dal 1929 al 1932, (fino a quando Joseph entrò all’asilo), è il posto che Benedetto descrive come il “paese delle meraviglie della sua infanzia”. Prima di andare a scuola, si fermava e pregava in chiesa. Qui, ha iniziato ad apprezzare la Messa sempre di più, specialmente quando ha osservato che suo fratello maggiore serviva e i suoi genitori cantavano nel coro.

Inoltre, in questa città, dove il giovane Joseph cominciò ad innamorarsi della liturgia, vi è un santuario mariano, dove lui, con sua madre e i suoi fratelli, andava ogni giorno a recitare il rosario. Noi pellegrini abbiamo sfidato la salita ripida, ma ne è valsa la pena. Sulla via del ritorno, abbiamo superato le rapide di un piccolo fiume che scorre in discesa attraverso una foresta, dando ombra in estate.

Visitammo anche Auschau am Inn, ai piedi delle Alpi, dove la famiglia dovette trasferirsi nel 1932, a causa dell’aperta critica del nazismo da parte di Ratzinger padre. La famiglia di Benedetto, in particolare suo padre, un poliziotto, ha sempre fatto tutto il possibile per resistere ai nazisti e mantenere la famiglia il più distante possibile da loro. Anche questo trasferimento ad Auschau fu fatto in modo che se presto ci fosse stata la guerra, la famiglia avrebbe potuto avere una casa che fornisse loro risorse naturali e cibo per sopravvivere.

In questa casa, Joseph veniva spesso trovato in solitudine leggendo, con la sua passione, ed era un lettore abituale di “Der gerade Weg”, la più esplicita pubblicazione anti-nazista cattolica. Dopo che Hitler salì al potere, il suo direttore, Fritz Michael Gerlach, fu arrestato e morì nel campo di concentramento di Dachau come martire; il suo processo di beatificazione è iniziato nel 2009. Il signor Ratzinger ha sempre detto no alle offerte naziste. L’unica cosa che permetteva era che sua moglie facesse parte di un gruppo di donne che pregava il rosario.

Giovane sacerdote …

I sacerdoti in pellegrinaggio hanno avuto un bellissimo momento per concelebrare la Messa nella Chiesa di Traunstein, dove Benedetto ha celebrato la sua prima Messa, dopo essere stato ordinato a Freising.

È stata una storia interessante come siamo arrivati ​​ad avere questa Messa speciale domenica. Mentre si trovavano a Roma, durante la messa dei santi Pietro e Paolo, Robert Moynihan e Deborah Tomlinson di Inside the Vatican si ritrovarono, per caso, seduti accanto al parroco della parrocchia di Traunstein. Il pastore di St. Oswald ha detto loro di venire invece domenica a Traunstein, piuttosto che sabato, che era il piano originale, in modo che dopo la messa potesse mostrare al gruppo diversi siti, come i genitori di papa Benedetto che hanno passato i loro ultimi giorni – e avremmo potuto fare un bel pranzo bavarese insieme. In questo ristorante, lo storico Michael Hesemann, che è vicino ai Ratzinger, ha condiviso l’ennesimo dettaglio personale che conosce bene, delizioso.

L’autore tedesco ordinò “Kaiserschmarrn”, un dolce piatto che disse che è il preferito di Papa Benedetto. Un’altra sorpresa gastronomica è stata la degustazione delle salsicce bianche, che a quanto pare, anche ora, godono il favore di Benedetto in Vaticano, spesso portate dal fratello o dai suoi amici personali del suo tempo in Baviera.

Un altro momento toccante è stato lo studio dello stretto rapporto di Joseph Ratzinger con sua sorella Maria, che a volte era come un suo assistente, per non parlare anche di governante e segretaria personale. Nonostante fosse un abile professionista, era felice di dedicare il suo tempo a svolgere molti compiti che avrebbero portato via il fratello dai suoi sforzi accademici.

Il piccolo gruppo partecipante ha anche esaminato la ricchezza delle opere e dei discorsi di Ratzinger e poi di Papa Benedetto, attraverso discussioni interattive guidate da Robert Moynihan, esperto e fondatore e redattore capo della rivista Inside the Vatican , per arricchire la loro comprensione del Papa Emerito.

Accogliere l’inaspettato

Coloro che hanno partecipato hanno anche apprezzato altri Momenti Bavaresi memorabili, insieme al tempo per esplorare liberamente, mangiare bene e tempo di riflessione. Ad esempio, abbiamo visitato il monastero di Weltenburg, sul bellissimo fiume Danubio, che ha prodotto la prima birra bavarese mille anni fa – e continua tuttora l’operazione – e che è servito da ritiro per il professor Joseph Ratzinger e i suoi studenti di dottorato durante gli anni in cui era un professore a Regensburg.

C’è stata anche una visita molto emozionante ad Augusta per vedere Mary, Untier of Knots, che è così importante per Papa Francesco che si è assicurato che sia a Santa Marta, così come una divertente sosta al Castello di Neuschwanstein, che è stata l’ispirazione per il castello di Disneyland.

Tutto sommato, questo viaggio, ripercorrendo le orme di Joseph Ratzinger, e incontrando molti di quelli coinvolti nel viaggio di Ratzinger dal passato al presente, tra Roma e Baviera, ha lasciato – come tutti i pellegrini espressi – un impatto per loro, e non lo faranno mai dimenticare….