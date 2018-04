UNA PREGHIERA ALL’ANGELO CUSTODE PERCHE’ CI PROTEGGA DA OGNI MALE

Un’alternativa alla preghiera popolare dell’“Angelo di Dio”

Molti hanno familiarità con la preghiera dell’“Angelo di Dio”. È una preghiera semplice, che viene insegnata ai bambini e recitata anche da adulti, ma non è l’unica nel ricco tesoro di preghiere della Chiesa.

Tra le tante preghiere che si potrebbero recitare all’angelo custode, ecco un’alternativa che sottolinea le varie attività dei nostri angeli custodi e ci ricorda che sono potenti intercessori che ci proteggono costantemente dal male e cercano di sottrarci al peccato. Ci sostengono ogni giorno e offrono un’assistenza invisibile che in genere non notiamo.

I nostri angeli custodi sono i nostri veri “compagni” nella vita, sempre con noi nel nostro viaggio verso la santità. Se state cercando una preghiera che vi aiuti a ricordare questa splendida realtà, eccone una che può essere recitata ogni giorno e può aiutarvi ad approfondire il rapporto con il vostro angelo custode:

Fedelissimo compagno, nominato da Dio per essere mio custode, mio protettore e difensore, e che non mi lasci mai, come posso ringraziarti per la tua fedeltà e il tuo amore, e per tutti i benefici che mi hai donato? Mi custodisci mentre dormo; mi conforti quando sono triste; mi risollevi quando sono giù; eviti i pericoli che mi minacciano; mi metti in guardia da quelli che verranno; mi sottrai al peccato e mi esorti al bene; mi incoraggi a pentirmi quando cado, e a riconciliarmi con Dio. Sarei stato gettato da molto tempo nell’inferno se non fosse per le tue preghiere, che hanno allontatano da me l’ira di Dio. Non abbandonarmi, non mi lasciare mai, ti supplico. Confortami ancora nelle avversità, frenami nella prosperità, difendimi nelle situazioni di pericolo e assistimi nelle tentazioni, perché non vi cada mai. Offri alla Maestà Divina le mie preghiere e i miei gemiti, e tutte le mie opere di pietà, e fammi perseverare nella grazia finché non arriverò alla vita eterna. Amen.

[Traduzione dall’inglese a cura di Roberta Sciamplicotti]