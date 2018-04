BERGOGLIO ED UNO DEI SUOI NEMICI DI SANTITA’ : LO GNOSTICISMO … BENEDETTO XVI : IN UNA SUA LEZIONE DI CATECHISMO CI SVELA IL VERO SIGNIFICATO DELLA PAROLA GNOSI…

CAPITOLO DUE

DUE SOTTILI NEMICI DI SANTITÀ

35. Qui vorrei menzionare due false forme di santità che possono portarci fuori strada: gnosticismo e pelagianesimo. Sono due eresie dei primi tempi cristiani, eppure continuano a tormentarci. Anche ai nostri tempi molti cristiani, forse senza rendersene conto, possono essere sedotti da queste idee ingannevoli, che riflettono un immanentismo antropocentrico camuffato da verità cattolica. [33] Diamo un’occhiata a queste due forme di sicurezza dottrinale o disciplinare che generano “un elitarismo narcisistico e autoritario, in cui invece di evangelizzare, si analizzano e si classificano gli altri, e invece di aprire la porta alla grazia, si esaurisce il suo o le sue energie nell’ispezione e nella verifica. In nessuno dei due casi si è veramente preoccupati di Gesù Cristo o di altri “. [34]

GNOSTICISMO CONTEMPORANEO

36. Lo gnosticismo presuppone “una fede puramente soggettiva il cui unico interesse è una certa esperienza o un insieme di idee e frammenti di informazione che sono destinati a consolare e illuminare, ma che alla fine tengono imprigionati nei propri pensieri e sentimenti”. [35]

Un intelletto senza Dio e senza carne

37. Grazie a Dio, in tutta la storia della Chiesa è sempre stato chiaro che la perfezione di una persona non è misurata dall’informazione o dalla conoscenza che possiede, ma dalla profondità della loro carità. Gli “gnostici” non lo capiscono, perché giudicano gli altri in base alla loro capacità di comprendere la complessità di certe dottrine. Pensano all’intelletto come separato dalla carne e diventano incapaci di toccare la carne sofferente di Cristo negli altri, rinchiusi come sono in un’enciclopedia di astrazioni. Alla fine, disincarnando il mistero, preferiscono “un Dio senza Cristo, un Cristo senza la Chiesa, una Chiesa senza il suo popolo”. [36]

38. Certamente questa è una presunzione superficiale: c’è molto movimento sulla superficie, ma la mente non è né profondamente commossa né influenzata. Tuttavia, lo gnosticismo esercita un’attrazione ingannevole per alcune persone, poiché l’approccio gnostico è rigoroso e presumibilmente puro, e può sembrare possedere una certa armonia o ordine che comprende tutto.

39. Qui dobbiamo stare attenti. Non mi riferisco a un razionalismo nemico della fede cristiana. Può essere presente all’interno della Chiesa, sia tra i laici delle parrocchie che tra i maestri di filosofia e teologia nei centri di formazione. Gli gnostici pensano che le loro spiegazioni possano rendere perfettamente comprensibile l’interezza della fede e del Vangelo. Assolvono le loro teorie e costringono gli altri a sottomettersi al loro modo di pensare. Un uso sano e umile della ragione per riflettere sull’insegnamento teologico e morale del Vangelo è una cosa. È un altro ridurre l’insegnamento di Gesù a una fredda e dura logica che cerca di dominare tutto. [37]

Una dottrina senza mistero

40. Lo gnosticismo è una delle ideologie più sinistre perché, mentre esalta eccessivamente la conoscenza o un’esperienza specifica, considera la sua visione della realtà perfetta. Così, forse senza nemmeno rendersene conto, questa ideologia si nutre di se stessa e diventa ancora più miope. Può diventare tanto più illusorio quando si maschera come una spiritualità disincarnata. Perché lo gnosticismo “per sua stessa natura cerca di addomesticare il mistero”, [38] se il mistero di Dio e della sua grazia, o il mistero delle vite degli altri.

41. Quando qualcuno ha una risposta per ogni domanda, è un segno che non sono sulla strada giusta. Possono benissimo essere falsi profeti, che usano la religione per i propri scopi, per promuovere le proprie teorie psicologiche o intellettuali. Dio ci trascende infinitamente; è pieno di sorprese. Non siamo noi a determinare quando e come lo incontreremo; i tempi ei luoghi esatti di quell’incontro non dipendono da noi. Qualcuno che vuole che tutto sia chiaro e sicuro presume di controllare la trascendenza di Dio.

42. Né possiamo affermare di dire dove Dio non sia, perché Dio è misteriosamente presente nella vita di ogni persona, in un modo che lui stesso sceglie, e non possiamo escluderlo con le nostre presunte certezze. Anche quando la vita di qualcuno sembra completamente distrutta, anche quando la vediamo devastata da vizi o dipendenze, Dio è presente lì. Se ci lasciamo guidare dallo Spirito piuttosto che dai nostri preconcetti, possiamo e dobbiamo cercare di trovare il Signore in ogni vita umana. Questo è parte del mistero che una mentalità gnostica non può accettare, poiché è al di fuori del suo controllo.

GAUDETE ET EXSULTATE

BENEDETTO XVI IN UNA SUA LEZIONE DI CATECHISMO CI SVELA IL VERO SIGNIFICATO DELLA "GNOSI"

BENEDETTO XVI

UDIENZA GENERALE

Piazza San Pietro

Mercoledì, 18 aprile 2007

Clemente Alessandrino

Cari fratelli e sorelle,

dopo il tempo delle feste ritorniamo alle catechesi normali, anche se visibilmente in Piazza è ancora festa. Con le catechesi ritorniamo, come detto, al filone iniziato prima. Abbiamo parlato dapprima dei Dodici Apostoli, poi dei discepoli degli Apostoli, adesso delle grandi personalità della Chiesa nascente, della Chiesa antica. L’ultima volta avevamo parlato di sant’Ireneo di Lione, oggi parliamo di Clemente Alessandrino, un grande teologo che nacque probabilmente ad Atene intorno alla metà del secondo secolo. Da Atene ereditò quello spiccato interesse per la filosofia, che avrebbe fatto di lui uno degli alfieri del dialogo tra fede e ragione nella tradizione cristiana. Ancor giovane, egli giunse ad Alessandria, la «città-simbolo» di quel fecondo incrocio tra culture diverse che caratterizzò l’età ellenistica. Lì fu discepolo di Panteno, fino a succedergli nella direzione della scuola catechetica. Numerose fonti attestano che fu ordinato presbitero. Durante la persecuzione del 202-203 abbandonò Alessandria per rifugiarsi a Cesarea, in Cappadocia, dove morì verso il 215.

Le opere più importanti che di lui ci rimangono sono tre: il Protrettico, il Pedagogo e gli Stromati. Anche se non pare che fosse questa l’intenzione originaria dell’autore, è un fatto che tali scritti costituiscono una vera trilogia, destinata ad accompagnare efficacemente la maturazione spirituale del cristiano. Il Protrettico, come dice la parola stessa, è un’«esortazione» rivolta a chi inizia e cerca il cammino della fede. Meglio ancora, il Protrettico coincide con una Persona: il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che si fa «esortatore» degli uomini, affinché intraprendano con decisione la via verso la Verità. Lo stesso Gesù Cristo si fa poi Pedagogo, cioè «educatore» di quelli che, in forza del Battesimo, sono ormai diventati figli di Dio. Il medesimo Gesù Cristo, infine, è anche Didascalo, cioè «maestro» che propone gli insegnamenti più profondi. Essi sono raccolti nella terza opera di Clemente, gli Stromati,parola greca che significa «tappezzerie»: si tratta in effetti di una composizione non sistematica di argomenti diversi, frutto diretto dell’insegnamento abituale di Clemente.

Nel suo complesso, la catechesi clementina accompagna passo passo il cammino del catecumeno e del battezzato perché, con le due «ali» della fede e della ragione, essi giungano a un’intima conoscenza della Verità, che è Gesù Cristo, il Verbo di Dio. Solo questa conoscenza della Persona che è la Verità, è la «vera gnosi», l’espressione greca che sta per «conoscenza», per «intelligenza». È l’edificio costruito dalla ragione sotto impulso di un principio soprannaturale. La fede stessa costruisce la vera filosofia, cioè la vera conversione nel cammino da prendere nella vita. Quindi l’autentica «gnosi» è uno sviluppo della fede, suscitato da Gesù Cristo nell’anima unita a Lui. Clemente distingue poi due gradini della vita cristiana. Primo gradino: i cristiani credenti che vivono la fede in modo comune, ma pur sempre aperta agli orizzonti della santità. E poi il secondo gradino: gli «gnostici», cioè quelli che conducono già una vita di perfezione spirituale. In ogni caso il cristiano deve partire dalla base comune della fede, e attraverso un cammino di ricerca deve lasciarsi guidare da Cristo e così giungere alla conoscenza della Verità e delle verità che formano il contenuto della fede. Tale conoscenza, ci dice Clemente, diventa nell’anima una realtà vivente: non è solo una teoria, è una forza di vita, è una unione di amore trasformante. La conoscenza di Cristo non è solo pensiero, ma è amore che apre gli occhi, trasforma l’uomo e crea comunione con il Logos, con il Verbo divino che è Verità e Vita. In questa comunione, che è la perfetta conoscenza ed è amore, il cristiano raggiunge la contemplazione, l’unificazione con Dio.

Clemente riprende al termine la dottrina secondo cui il fine ultimo dell’uomo è divenire simile a Dio. Siamo creati ad immagine e similitudine di Dio, ma questo è anche una sfida, un cammino; infatti lo scopo della vita, l’ultima destinazione è veramente divenire simili a Dio. Ciò è possibile grazie alla connaturalità con Lui, che l’uomo ha ricevuto nel momento della creazione, per cui egli è già di per sé immagine di Dio. Tale connaturalità permette di conoscere le realtà divine, a cui l’uomo aderisce anzitutto per fede e, attraverso la fede vissuta, la pratica della virtù, può crescere fino alla contemplazione di Dio. Così nel cammino della perfezione Clemente annette al requisito morale tanta importanza quanta ne attribuisce a quello intellettuale. I due requisiti vanno insieme, perché non si può conoscere senza vivere e non si può vivere senza conoscere. L’assimilazione a Dio e la contemplazione di Lui non possono essere raggiunte con la sola conoscenza razionale: a questo scopo è necessaria una vita secondo il Logos, una vita secondo la Verità. E di conseguenza, le buone opere devono accompagnare la conoscenza intellettuale come l’ombra segue il corpo.

Due virtù soprattutto ornano l’anima del «vero gnostico». La prima è la libertà dalle passioni (apátheia); l’altra è l’amore, la vera passione, che assicura l’intima unione con Dio. L’amore dona la pace perfetta, e pone «il vero gnostico» in grado di affrontare i più grandi sacrifici, anche il sacrificio supremo nella sequela di Cristo, e lo fa salire di gradino in gradino fino al vertice delle virtù. Così l’ideale etico della filosofia antica, cioè la liberazione dalle passioni, viene da Clemente ridefinito e coniugato con l’amore, nel processo incessante di assimilazione a Dio.

In questo modo l’Alessandrino costruisce la seconda grande occasione di dialogo tra l’annuncio cristiano e la filosofia greca. Sappiamo che san Paolo sull’Aeropago in Atene, dove Clemente è nato, aveva fatto il primo tentativo di dialogo con la filosofia greca – e in gran parte era fallito –, ma gli avevano detto: «Ti sentiremo un’altra volta». Ora Clemente riprende questo dialogo, e lo nobilita in massimo grado nella tradizione filosofica greca. Come ha scritto il mio venerato Predecessore Giovanni Paolo II nell’Enciclica Fides et ratio, l’Alessandrino giunge a interpretare la filosofia come «un’istruzione propedeutica alla fede cristiana» (n. 38). E, di fatto, Clemente è arrivato fino al punto di sostenere che Dio avrebbe dato la filosofia ai Greci «come un Testamento loro proprio» (Strom. 6,8,67,1). Per lui la tradizione filosofica greca, quasi al pari della Legge per gli Ebrei, è ambito di «rivelazione», sono due rivoli che in definitiva vanno al Logos stesso. Così Clemente continua a segnare con decisione il cammino di chi intende «dare ragione» della propria fede in Gesù Cristo. Egli può servire d’esempio ai cristiani, ai catechisti e ai teologi del nostro tempo, ai quali Giovanni Paolo II, nella medesima Enciclica, raccomandava di «recuperare ed evidenziare al meglio la dimensione metafisica della verità, per entrare così in un dialogo critico ed esigente … con il pensiero filosofico contemporaneo» (n. 105).

Concludiamo facendo nostra qualche espressione della celebre «preghiera a Cristo Logos», con la quale Clemente conclude il suo Pedagogo. Egli supplica così: «Sii propizio ai tuoi figli»; «concedi a noi di vivere nella tua pace, di essere trasferiti nella tua città, di attraversare senza esserne sommersi i flutti del peccato, di essere trasportati in tranquillità dallo Spirito Santo e dalla Sapienza ineffabile: noi, che di notte e di giorno, fino all’ultimo giorno cantiamo un canto di ringraziamento all’unico Padre, … al Figlio pedagogo e maestro, insieme allo Spirito Santo. Amen!» (3,12,101).

VATICAN.VA

