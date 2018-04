BERGOGLIO CONTRADDICE I PAPI PRECEDENTI : IMMIGRAZIONE IMPORTANTE QUANTO ABORTO…

VATICANO, 9 aprile 2018 ( LifeSiteNews ) – Nella sua lunga esortazione rilasciata questa mattina, Papa Francesco ha castigato coloro che vedrebbero l’aborto come una questione più importante della migrazione. “Alcuni cattolici considerano (l’immigrazione) una questione secondaria rispetto alle” gravi “domande bioetiche”, ha affermato. “Che un politico in cerca di voti potrebbe dire che una cosa del genere è comprensibile, ma non un cristiano.”

Il Papa denuncia il “dannoso errore ideologico” di coloro che ignorano l’importanza dell ‘”impegno sociale degli altri”, come nell’immigrazione o nel servizio ai poveri.

Critica coloro che “relativizzano” questi problemi “, come se ci fossero altre questioni più importanti, o l’unica cosa che conta è un particolare problema etico o causa che loro stessi difendono”.

“La nostra difesa degli innocenti non nati, per esempio, deve essere chiara, ferma e appassionata”, ha detto, ma non dovrebbe sostituire la difesa dei poveri o dei migranti.

Il contrasto con Papa Benedetto XVI è evidente dalle osservazioni del 2006 di Benedetto ai membri del Partito popolare europeo. “Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, l’obiettivo principale dei suoi interventi nell’arena pubblica è la protezione e la promozione della dignità della persona, e in tal modo essa attira in modo consapevole i principi che non sono negoziabili”, ha affermato. .

Ha aggiunto:

Papa Giovanni Paolo II ha scritto in modo simile nella sua esortazione apostolica del 1988 , La vocazione e la missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo ( Christifideles Laici ). “L’inviolabilità della persona, che è un riflesso dell’assoluta inviolabilità di Dio, trova la sua espressione primaria e fondamentale nell’inviolabilità della vita umana. Soprattutto, la protesta comune, giustamente fatta a favore dei diritti umani – per Ad esempio, il diritto alla salute, alla casa, al lavoro, alla famiglia, alla cultura – è falso e illusorio se il diritto alla vita, il diritto più fondamentale e fondamentale e la condizione di tutti gli altri diritti personali, non è difeso con il massimo determinazione … ”

Le osservazioni di Papa Francesco sulla questione appaiono nei paragrafi 101-102 dell’esortazione Gaudete et Exsultate riprodotta integralmente qui sotto:

101. L’altro errore ideologico dannoso si trova in coloro che trovano sospetto l’impegno sociale degli altri, considerandolo superficiale, mondano, laico, materialista, comunista o populista. O lo relativizzano, come se ci fossero altre questioni più importanti, o l’unica cosa che conta è un particolare problema etico o causa che loro stessi difendono. La nostra difesa degli innocenti non nati, per esempio, deve essere chiara, ferma e appassionata, perché la posta in gioco è la dignità di una vita umana, che è sempre sacra e richiede amore per ogni persona, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo. Altrettanto sacre sono le vite dei poveri, di quelli già nati, degli indigenti, degli abbandonati e dei diseredati, degli infermi vulnerabili e degli anziani esposti all’eutanasia nascosta, alle vittime della tratta di esseri umani, alle nuove forme di schiavitù, e ogni forma di rifiuto. Non possiamo sostenere un ideale di santità che ignorerebbe l’ingiustizia in un mondo in cui alcuni si divertono, passano con l’abbandono e vivono solo per gli ultimi beni di consumo, anche se altri lo guardano da lontano, vivendo la loro intera vita in estrema povertà.

102. Spesso sentiamo dire che, per quanto riguarda il relativismo e le debolezze del nostro mondo attuale, la situazione dei migranti, per esempio, è una questione minore. Alcuni cattolici lo considerano un problema secondario rispetto alle domande bioetiche “gravi”. Che un politico in cerca di voti possa dire che una cosa del genere è comprensibile, ma non un cristiano, per il quale l’unica attitudine giusta è di mettersi nei panni di quei nostri fratelli e sorelle che rischiano la vita per offrire un futuro ai propri figli. Non possiamo renderci conto che questo è esattamente ciò che Gesù ci richiede, quando ci dice che nell’accoglienza dello straniero lo accogliamo (cfr Mt 25, 35)? San Benedetto lo fece prontamente, e sebbene potesse “complicare” la vita dei suoi monaci, ordinò che tutti gli ospiti che bussarono alla porta del monastero fossero accolti “come Cristo”, con un gesto di venerazione;