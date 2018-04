PARLA UNA GIOVANE ALLIEVA CHE CONOBBE RATZINGER NEI PRIMI ANNI CINQUANTA: “Anche da papa, il mio insegnante Joseph Ratzinger ha sempre risposto alle mie lettere…”

La mia conoscenza di JR risale a quando ero una studentessa di quarta elementare a Bogenhausen, un sobborgo di Monaco, nei primi anni ’50.

Le scuole elementari in Germania all’epoca erano ancora segregate in base al genere. Nella nostra scuola, composta da insegnanti donne, l’unico maschio che abbiamo visto da vicino era il cappellano che ha insegnato al nostro corso di catechismo. Il signor Kaplan, come lo chiamavamo usando il suo titolo invece del suo nome, era basso e tozzo, con i capelli scuri e le dita macchiate di giallo dal fumo. Il suo atteggiamento tranquillo e sobrio sembrava complementare al suo semplice abito nero e al rigido colletto bianco. Pensavamo che stesse bene.

Un giorno, il signor Kaplan ci disse che un nuovo prete si sarebbe unito allo staff della scuola per prepararci alla nostra prima comunione, una pietra miliare importante nelle nostre vite. Eravamo ansiosi ed eccitati. Come sarebbe stato il nuovo sacerdote? Sarebbe stato gentile con noi? Ci sarebbe piaciuto?

Quando la porta della classe si aprì una mattina, due gentiluomini vestiti di nero entrarono: il primo lo conoscevamo. Il secondo era giovane e snello, il suo vestito troppo stretto per adattarsi alla sua alta struttura. Era il nostro nuovo insegnante, presentato a noi come Herr Ratzinger. Il suo nome completo era Joseph Ratzinger; lo chiamavamo JR. Aveva appena terminato il seminario di formazione a Freising, una città a circa 20 miglia a nord di Monaco.

Da quel giorno, abbiamo atteso con fervore il nostro corso di catechismo. Abbiamo rallegrato il nostro nuovo insegnante mentre entrava nei nostri giorni scolastici grigi, nel dopoguerra. La conoscenza di JR della chiesa sembrava senza fondo, la sua pazienza con noi infinita. Abbiamo debitamente intonato: “Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi”. Abbiamo tradotto tutte le frasi latine della Messa, ma abbiamo davvero capito cosa stavamo memorizzando? Non sono sicura che nessuno di noi avrebbe potuto ripetere le spiegazioni di JR sul diritto canonico; ma invece di rimproverarci tutte le volte che non ci siamo riusciti, ha gentilmente riformulato le domande per incontrare il nostro modo di ragionare. Ma ciò che più importava per noi era il suo viso luminoso e l’entusiasmo.

Non doveva durare. Dopo solo poco tempo, abbiamo appreso che JR ci aveva improvvisamente e silenziosamente lasciato per proseguire gli studi all'università. Eravamo inconsolabili.

Dobbiamo scrivergli, abbiamo detto in un coro. Abbiamo discusso all’infinito. Mi è stato affidato il compito come segretaria di prendere appunti dai membri della classe e di trasporre i pensieri di tutti in parole di delusione e di speranza che tornasse presto da noi. Ho scritto la lettera, di conseguenza, a nome della nostra classe.

Ci aspettavamo davvero di avere una risposta da JR?

Un giorno ho ricevuto una risposta: una lettera accuratamente redatta, un’intera pagina, con la sua bella calligrafia che somigliava quasi all’arabo con le sue lettere piccole, uniformi e rotonde, collegate fluidamente. Per sempre insegnante, ci ha scritto sul percorso corretto che avremmo dovuto seguire nel crescere, illustrandolo con un’analogia: “Se si abbottona il proprio cappotto nel modo sbagliato, si dovrebbe annullare tutto e ricominciare da capo per farlo bene”. ha scritto. “Così è con la vita.” Ci esortò, quindi, a scegliere la strada giusta fin dall’inizio. Lo ha firmato semplicemente, Joseph Ratzinger.

Non ho più quella lettera che vedo così chiaramente di fronte a me. Devo averla persa durante i miei molti spostamenti.

Ho continuato la mia vita con e senza la chiesa, con e senza famiglia, con e senza la mia patria. E periodicamente, da lontano, ho potuto seguire la sua traiettoria nella chiesa.

Dopo più di 30 anni, ho deciso di scrivergli, ricordandomi dei primi giorni a Bogenhausen. A quel tempo era in Vaticano, servendo come capo della Congregazione per la Dottrina della Fede. Non mi aspettavo di ascoltarlo, ma mi ha gentilmente risposto nel febbraio 1987, mandandomi due piccoli libri che aveva scritto ( La festa della fede e della liturgia e della musica sacra ) con una lettera intera, scritta e firmata.

Nella mia lettera a lui, avevo menzionato il fatto che al mio arrivo negli Stati Uniti e frequentando i servizi della chiesa domenicale, mi mancava la musica che aveva sempre accompagnato la Messa quando stavo crescendo. Mi mancava la musica d’organo di Bach; Ho perso il coro e l’orchestra che eseguiva messe di Haydn e Mozart, musica che avevo dato per scontato da bambino. Sentivo di aver perso il mio legame con la chiesa.

Nella sua lettera, mi ha spiegato la profonda connessione tra musica e fede. Mi ha incoraggiato a cercare quel ponte in qualunque musica cui avessi accesso, per trovare di nuovo quel percorso dalla musica alla liturgia.

Gli ho scritto ancora una volta a Natale nel 2012. Da allora era diventato Papa Benedetto XVI. Ha gentilmente inviato i suoi auguri in una bella carta raffigurante la mangiatoia. Non ha mai lasciato un messaggio che ho inviato senza risposta.

Questa volta, sarò sicuro di non perderli.