VIGANO’ SI E’ GIUSTAMENTE DIMESSO PER AVER CORRETTO LA LETTERA DEL SANTO PADRE BENEDETTO …UNA LETTERA CHE LO STESSO PAPA BENEDETTO AVEVA SPEDITO CON LA DICITURA ” RISERVATA PERSONALE” !!!

La lettera di Bergoglio

In una lettera personale a monsignor Vigano’ il Papa lo ringrazia della disponibilità a farsi da parte e gli chiede di restare nel dicastero come «assessore». Ecco il testo. «Reverendissimo Monsignore a seguito dei nostri ultimi incontri e dopo aver a lungo riflettuto e attentamente ponderate le motivazioni della sua richiesta a compiere «un passo indietro» nella responsabilità diretta del Dicastero per le comunicazioni, rispetto la sua decisione e accolgo, non senza qualche fatica, le dimissioni da Prefetto. Le chiedo di proseguire restando presso il Dicastero, nominandola come Assessore per il Dicastero della comunicazione per poter dare il suo contributo umano e professionale al nuovo Prefetto al progetto di riforma voluto dal Consiglio dei Cardinali, da me approvato e regolarmente condiviso…Mentre La ringrazio per l’umiltà e il profondo sensus ecclesiae, volentieri la benedico e la affido a Maria».

FONTE LEGGI QUI !!!

TUTTO E’ BENE CIO’ CHE FINISCE BENE!

W PAPA BENEDETTO XVI E PAPA FRANCESCO CHE LO HA LICENZIATO !!!