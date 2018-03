Un nuovo e interessante libro per rendere giustizia a Joseph Ratzinger – “UNO SGUARDO NELLA NOTTE: Ripensando Benedetto XVI “

Lui sapeva che i lupi sarebbero arrivati e lo avrebbero azzannato. Infatti è andata proprio così. Prendendo a pretesto lo scandalo pedofilia, contro Benedetto XVI è stata scatenata un’autentica persecuzione. Ripercorrere quei momenti vuol dire rendere giustizia a Joseph Ratzinger, ma soprattutto capire qual è stata, e qual è tuttora, la posta in gioco. Da un lato le ragioni del bene e della verità, dall’altra la menzogna. Per questo l’insegnamento di Papa Ratzinger continua a essere, oggi più che mai, uno sguardo nella notte.

Sommario

Prefazione (Marco Tosatti)

Introduzione: Il Papa della verità

I

“Ad cognitionem certa pervenit…”

Come il pastore fu azzannato dai lupi

Quattro punti

Indebolimento della fede

Lapidazione mediante mass media

L’offensiva del New York Times

Un “ignobile intento”

Una campagna disonesta

Stampa scatenata

Un cappuccino nella tempesta

Di nuovo sotto accusa

L’arma della generalizzazione

Un’Inquisizione per il Papa

Curiose lezioni di stile

Martini difende Benedetto

II

La Sapienza degli intolleranti

Libertà negata

La conoscenza del bene

Non di sola scientia

Se la ragione diventa sorda

Irrisione e aggressività

Illuminismo da bar

La cultura dell’et et

Il padre punito

E prima avevano tentato con l’Islam

Manipolazione e strumentalizzazione

La vergogna del Belgio

Lenta evaporazione di una Chiesa

Preti gay? Colpa di Ratzinger

Benedetto come Pinochet?

III

Le due Chiese

Un fraintendimento pericoloso

No all’utopismo spiritualistico

Una nota di dolore

Un uomo pericoloso

Testimone della verità

Quaerere Deum

Una poderosa provocazione

Troppo normativo? Troppo occidentale?

Centralità dell’Europa

Una scelta ponderata

Una religione ragionevole

Un’altra colpa: lavorò per l’unità dei cristiani

Il Summorum pontificum

L’umiltà del Papa

Umanità dell’auctoritas

Altri veleni

Per i fratelli ortodossi

IV

Raddrizzare l’intelligenza cristiana

Caritas in veritate

Se la persecuzione viene da dentro

Non più umana, ma più divina

La penitenza è una grazia

Attualità del messaggio di Fatima

Non cercare giustificazioni

“Osservate più spesso le stelle”

Il peccato nasce dal cedimento alla mentalità del mondo

V

Ultime lezioni

Pro Ecclesiae vitae

“Grazie per la vostra simpatia”

“La Chiesa è viva!”

All’insegna della verità

Eucharistomen