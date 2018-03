CARDINALE MULLER: rovesciare l’insegnamento di Humanae Vitae, un “crimine contro la Chiesa”.

Parlando a una presentazione di un libro su Humanae Vitae , il cardinale Gerhard Ludwig Mueller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha sottolineato mercoledì scorso che i tentativi di cambiare l’insegnamento della Chiesa sono “un crimine contro la Chiesa”.

“L’attuale tentativo”, ha detto, “di mettere in contrasto gli ultimi tre pontificati, con il pretesto di imporre un insegnamento eterodosso ai fedeli è un crimine contro la Chiesa e un tradimento della sua missione e mandato, il cui compito finale è che di preservare la fede autenticamente ereditata dagli apostoli “.

Il cardinale Mueller ha parlato all’Università Lateranense, presentando il nuovo libro “Karol Wojtyla e Humanae Vitae “, di Pawel Galuska. Il libro traccia il contributo del Cardinal Wojtyla alla stesura di Humanae Vitae .

Le osservazioni del card. Mueller si riferiscono in particolare all’articolo “Rileggere Humanae Vitae alla luce di Amoris Laetitia ” dal teologo italiano Maurizio Chiodi, che è stato recentemente nominato membro della Pontificia Accademia per la Vita.

L’articolo, pubblicato alla fine di gennaio presso l’outlet Avvenire della Conferenza episcopale italiana, è tratto da una conferenza tenuta da Chiodi alla Pontificia Università Gregoriana, nell’ambito di una serie di conferenze organizzate dall’università dei Gesuiti a Roma per celebrare il 50 ° anniversario della Enciclica di Paolo VI.

Nella sua conferenza, p. Chiodi ha detto che “ci sono circostanze che richiedono l’uso della contraccezione”, perché in questi casi “l’intervento tecnico non nega la responsabilità delle relazioni procreative”.

Ha anche sottolineato che “l’insistenza del Magistero della Chiesa sui metodi naturali non può essere interpretata, a mio avviso, come una norma fine a se stessa, né come semplice conformità con le leggi biologiche, perché la norma indica un’antropologia , il bene della responsabilità civile. ”

Alla fine, p. Chiodi ha detto, “un metodo artificiale per la regolazione della nascita potrebbe essere riconosciuto come un atto di responsabilità che viene eseguito, non per respingere radicalmente il dono di un bambino ma perché in quelle situazioni la responsabilità chiama la coppia e la famiglia a altre forme di accoglienza e ospitalità. ”

Prendendo di mira l’articolo di Chiodi, il Cardinale Mueller stava in effetti bersagliando qualsiasi tentativo di cambiare o “reinterpretare” l’insegnamento di Humanae Vitae .

Il professor Gilberto Marengo della Pontificia Università Lateranense sta attualmente dirigendo un gruppo di studio per risalire alla genesi dell’enciclica, e ha respinto con la CNA qualsiasi tentativo di cambiare l’insegnamento di Humanae Vitae .

Tuttavia, il cardinale Mueller lo descrisse come una commissione segreta, e disse che questa commissione “non porterà alcuna modifica all’insegnamento cattolico”.

Il Cardinale Mueller ha anche sottolineato che la discussione è ora “basata solo sul dualismo, e questo renderà un cattivo servizio alla Chiesa”.

Parlando di Humanae Vitae , il card. Mueller ha detto che l’enciclica “va oltre la sterile polarizzazione tra regolazione artificiale e naturale delle nascite”. Ha anche affermato che l’enciclica è ancora attuale, poiché “le stesse domande sono in atto oggi”.

Il card. Mueller ha sottolineato che “la secolarizzazione è ingannatrice degli uomini, privandoli di Dio”, dicendo secolarizzazione “non implica alcun passo in avanti nel percorso verso la perfezione. È piuttosto un deficit antropologico, in quanto abbandona gli uomini alla disperazione e all’inutilità. Il paradigma della secolarizzazione è il nichilismo. ”

Humanae Vitae , l’ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha affermato: “ha un messaggio positivo, poiché guarda gli uomini nella loro interezza”.

Il libro di Galuska contiene un rapporto redatto da un gruppo di studiosi a Cracovia attorno al cardinale Karol Wojtyla, che costituisce la partecipazione di Wojtyla alla commissione di studio sulla contraccezione di Paolo VI. Il porporato ha inviato il rapporto perché non era in grado di ottenere un visto dal regime sovietico e di presentarlo personalmente a Roma.

Ancora più importante, il libro pubblica una lettera che il Cardinale Wojtyla indirizzò a Paolo VI nel 1969. La lettera elogiava l’enciclica, notava che c’erano resistenze e chiedeva un’istruzione papale per reiterare il messaggio di Humanae Vitae .

La presentazione del libro è stata l’occasione per sfatare alcune “notizie false” sull’enciclica.

Nel mezzo di una campagna mediatica che cerca di diluire l’ insegnamento di Humanae Vitae , la lettera del 1969 del Cardinale Wojtyla è stata spesso descritta come un tentativo di rendere più rigida l’interpretazione dell’enciclica chiedendo a Papa Paolo VI di proclamare che il suo insegnamento era un annuncio dogmatico e infallibile.

Mons. Livio Melina, ex presidente del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli studi sul matrimonio e sulla famiglia, ha sottolineato che “dire che il cardinale Wojtyla ha chiesto un’istruzione per reiterare l’infallibilità dell’enciclica è solo una notizia falsa”.

Invece, disse Melina, quella lettera chiedeva al Papa di spiegare che ciò che Humanae Vitae diceva faceva parte del magistero universale ordinario della Chiesa, e che il magistero ordinario e universale della Chiesa è infallibile.

Mons. Melina ha spiegato che “la lettera deve essere letta attentamente. Il cardinale Wojtyla non ha chiesto a Paolo VI di dichiarare che l’enciclica è infallibile. Ha appena chiesto di ribadire che gli insegnamenti in esso fanno parte del magistero ordinario [universale] della Chiesa. E quel magistero è infallibile. ”

fonte CNA, Andrea Gagliarducci

