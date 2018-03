BENEDETTO XVI : COME LA MAFIA DI SAN GALLO CON A CAPO IL CARDINALE MARTINI PREPARO’ LA STRADA A BERGOGLIO…

9 marzo 2018 ( Crisis Magazine ) – Prima della sua morte, nel 2012, il cardinale Carlo Martini si definiva stranamente un ” anteplo “, un “precursore e preparatore per il Santo Padre”.

Martini è stato il principale antagonista dei papi Giovanni Paolo II e Benedetto, un gesuita famoso per aver lamentato che la Chiesa era ” 200 anni indietro “. Nelle conversazioni notturne con il cardinale Martini, ha represso il “danno maggiore” causato da Humanae Vitae . La Chiesa ha parlato “troppo” del sesto comandamento e del peccato. Ha detto che l’aborto legale è stato, in definitiva, ” positivo “.

Perché Martini vedeva se stesso come un sognatore che ci teneva “aperti alle sorprese dello Spirito Santo”. Il profeta Joel non aveva forse detto che i tuoi figli e le tue figlie avrebbero profetato e che i tuoi vecchi avrebbero sognato? Il vecchio cardinale sognava i giovani “profeti” che avrebbero criticato la Chiesa e una “forte generazione media” che avrebbe apportato “cambiamenti”.

Martini ha detto che in “preparazione” per le elezioni papali del 2005, lui e altri hanno discusso le “nuove risposte” che il prossimo papa avrebbe “dovuto dare” sulla sessualità e la comunione per gli adulteri. Per Martini era il capo della ” mafia ” di San Gallo , il gruppo anti-Ratzinger che voleva una Chiesa “molto più moderna” sotto il cardinale Bergoglio.

Secondo Austen Ivereigh del grande riformatore , il cardinale Bergoglio citato Martini di frequente ed è stato introdotto da lui nel gruppo Gallo dopo i due gesuiti ricollegato nel 2001. Il cardinale Bergoglio secondo posto nel conclave del 2005, in mezzo a una “ drammatica lotta .” Il gruppo riferito cessato incontrando l’anno seguente, e Martini-lungo malato con Parkinson-morì nel 2012.

Ma in una fiammeggiante intervista pubblicata immediatamente dopo la sua morte, l’antepamme bruciò di sdegno.

La Chiesa era “stanca”, i suoi riti erano “pomposi” e colui che aveva sognato una “giovane chiesa” ora fissava le innumerevoli ceneri. Come voleva che le braci sotto le ceneri bruciassero! Dove erano gli uomini che bruciavano per la diffusione dello “spirito”? Dov’erano gli uomini che avrebbero predicato il “discernimento” e avrebbero portato l’Eucaristia a quelli in “situazioni familiari complesse”?

“Abbiamo paura? La paura invece del coraggio? “Gridò.

Come osserva Ivereigh, il cardinale Bergoglio potrebbe presto essere ascoltato citando la jeremiad, dicendo alle braci di bruciare sotto le ceneri di una chiesa che teneva Gesù “legato nel sacramento”.

Mesi dopo, il ” Papa Martini ” – come dice Sandro Magister – regnava ora. Papa Francesco presto lodò Martini come “profetico” – un “padre per tutta la chiesa” – e salutò il suo programma di “concentrarsi” sui sinodi. Nel 1999, Martini “ha fatto un sogno” di far precipitare la Chiesa in sinodalità “permanente” – cioè rivoluzione permanente . La Chiesa decentralizzata “sinodale” fomenterebbe cambiamenti sul matrimonio, la sessualità, la pratica penitenziale, il celibato sacerdotale, le donne nella Chiesa, l’ecumenismo.

Così al Sinodo sulla famiglia truccato , un alunno gallo, il cardinale Kasper, ha spinto per la comunione per adulteri e un altro – che aveva detto a un re di legalizzare l’aborto e una vittima di abusi sessuali per cercare il poeta perduto – incentrato sul ” grembo della misericordia” . “Un importante discepolo Martini , l’arcivescovo Bruno Forte, ha redatto il rapporto provvisorio sugli aspetti ” positivi“dei peccati contro la purezza – e in seguito ha riso che papa Francesco aveva promesso di” trarre le conclusioni “per la proposta di Kasper perché parlare” chiaramente “sarebbe” Ho fatto un “pasticcio terribile”.

Il cardinale Baldisseri – chi, secondo The Rigging di un sinodo vaticano? , ha sentito per caso come manipolasse quel sinodo – definisce il sinodo di quest’anno sui giovani una ” continuazione del tema della famiglia “. Dice che i giovani si lamentano dei “divieti” della Chiesa tramite sondaggi web e Facebook profetizzeranno meravigliosamente ciò che Cristo vuole tagliare.”

“Come ai tempi di Samuele e Geremia, i giovani sanno come discernere i segni dei nostri tempi, indicati dallo Spirito”, intona il documento preparatorio del sinodo . Quel testo, come mostra Matthew McCusker, è pervaso dal Modernismo , che sostiene ereticamente che le dottrine derivano da “esperienza” e quindi devono “evolversi”.

I modernisti – come avvertì Papa San Pio X – sostengono che “la verità non è più immutabile dell’uomo stesso, poiché si è evoluta con lui, in lui e attraverso di lui”.

In un seminario pre-sinodale con Baldisseri, un giovane profeta ha invocato la sua “esperienza” saluta per lamentarsi di come “chiusa” la Chiesa sia per coloro che hanno opinioni “radicali” su questioni come il transgenderismo. In altre osservazioni pubblicate dal Vaticano, ha esaltato un quattordicenne che “ha bisogno [di] di creare la propria religione per trovarne una che sia accogliente”.

Un altro giovane profeta ha annunciato : “Il papa ci ha chiesto di ‘fare il caos’, questo è esattamente quello che stiamo facendo”.

Infatti, papa Francesco aveva esortato i giovani – in particolare “agnostici”, quelli “estranei” dalla Chiesa, e “atei” – a “criticare” la Chiesa in adempimento di Gioele 3: 1-2. “Il vecchio sogna i sogni e i giovani profetizzeranno, cioè con profezie faranno cose concrete”, ha spiegato.

Citava ancora una volta Martini, perché anche il papa aveva sognato tutto questo. Grandiosamente invocando Joel in Night Conversations , Martini ha presagito che “le cose che stiamo aspettando” sarebbero “soffiate” attraverso le qualità disinibite dei giovani. “La Chiesa” non può insegnare nulla ai giovani “.” Può solo aiutarli a ascolta il loro maestro interiore “. L’insegnamento dei giovani è un nuovo” principio pastorale “.

Erano i “carboni ardenti” di Martini – “lavorare per salvare il mondo” con la loro politica di sinistra, forgiando nuovi “inizi” con il loro “approccio meno inibito alla sessualità”. Erano “ancora interessati a criticare noi, la Chiesa”?

Per il loro bene, Martini aveva sognato un papa che ammettesse gli “errori” di Humanae Vitae , un papa che non avrebbe dovuto ritrattare l’enciclica perché avrebbe semplicemente “scritto uno nuovo”.

Nel 2014 a papa Francesco è stato chiesto se la Chiesa potesse “riprendere” il tema della contraccezione, perché “il cardinal Martini credeva che fosse giunto il momento”. Ha risposto che “tutto dipende da come … Humanae Vitae è interpretata” – e ora uno dei suoi migliori teologi, un membro della Pontifical Academy for Life, dice che alcune circostanze “richiedono la contraccezione” sotto Amoris Laetitia.

Altri membri della decostruita accademia pro-life difendono i bambini che abortiscono e affermano che ci siamo evoluti in passato con quel vago termine “intrinsecamente malvagio” perché papa Francesco dice che “il tempo è più grande dello spazio”. Il nuovo decano dell’Istituto Giovanni Paolo II similmente sovvertitoche ha scritto libri con Martini e ha organizzato un “sinodo ombra” radicale, con il ruolo di ” commissione per la reinterpretazione ” di Humanae Vitae in sordina.

“Se diventa troppo pacifico nella Chiesa”, ha insegnato il antepapa, basta ricordare il “desiderio di Cristo di gettare una fiammeggiante torcia di ispirazione sulla terra”.

Quindi, una volta che la torcia dell’antepapa è bruciata in Humanae Vitae , bruciata nella nozione stessa di male intrinseco, la rivoluzione permanente esploderà. Ci mostrerà perché Martini definì Lutero un “grande riformatore” e disse “non puoi rendere Dio cattolico”; perché il sinodo amazzonico del prossimo anno sarà una crociata per i preti sposati e le donne diaconi; perché i tedeschi stanno lasciando che alcuni protestanti ricevano l’Eucaristia e un vaticanista rispettato dice che una “massa ecumenica” viene preparata; perché il Papa San Pio X ha gridato ai modernisti: “Che cosa è rimasto nella Chiesa che non deve essere riformato secondo i loro principi?”

Poi, come un vento forte e inquietante, spazzerà via le ceneri per svelare l’utopia del papa, dove tutti finiscono per essere “trasparenti e accettati da tutti gli altri”. Allora i profeti piangeranno, con il sognatore, che ” i tempi sono ormai lontani quando la Chiesa potrebbe parlarti di avere una coscienza colpevole. “Allora i figli e le figlie profetizzeranno ciò – secondo la logica condannata dal Ven. Fulton Sheen: non c’è Inferno, nessun peccato, nessun giudice, nessun giudizio e così il male è buono e il bene è cattivo.

Allora sarà come il vecchio antepapa aveva sognato.

Ecco perché dobbiamo pregare e riparare e parlare, ora.

FONTELEGGI QUI !!!

