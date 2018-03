TERREMOTO IN VATICANO : CARDINALE MARX BENEDICE COPPIE OMOSESSUALI … EFFETTO “AMORIS LAETITIA” ; FORSE DOVREBBE RIPASSARSI IL LEVITICO ???

Monsignor Franz-Josef Bode, il numero due della Conferenza episcopale tedesca, circa un mese or sono aveva affermato in merito alla possibilità di benedire le coppie omosessuali: “Ormai sono un fatto: visto che c’è molto di positivo, buono e corretto in questo, perché non considerare non una messa, ma almeno una benedizione?”.

Il cardinale Reinhard Marx, presidente della Conferenza episcopale tedesca, sabato 3 febbraio 2018 intervistato dal canale B5 della radio bavarese pubblica Bayerischer Rundfunk ha dichiarato che Amoris Laetitia ha offerto un criterio generale di carattere pastorale da applicarsi a tante situazioni della vita comune, tra cui le relazioni omosessuali: l’attenzione “alla singola persona, alla sua storia e alle sue relazioni”. Questo criterio può permettere di benedire in alcuni casi anche le coppie omosessuali. Però sta al discernimento del sacerdote comprendere se è opportuno o meno.

Il problema sta nel fatto che “benedire” significa “dire bene”. Ora viene da domandarsi: come potrebbe Dio dire bene delle relazioni omosessuali?

