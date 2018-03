Kardinal Christoph Schönborn “speranzoso”. Ieri alle 10:02 . GIRANO FALSE INFORMAZIONI CIRCA IL SANTO PADRE BENEDETTO …CHE STIA MALE! FALSO! IL SANTO PADRE BENEDETTO STA BENE!!! PIANTATELA DI CREDERE ALLE BUFALE! MI PIACEREBBE SAPERE DI COSA E’ “SPERANZOSO” IL CARDINALE!

“Lentamente i miei poteri fisici scompaiono, internamente sono in pellegrinaggio a casa”. Queste linee mobili sono state scritte la scorsa settimana da Papa Benedetto XVI, emerito emerito. il quotidiano italiano “Corriere della Sera”. Molti lettori hanno chiesto con ansia come sta il Papa e se sta morendo. Ha risposto personalmente. È molto toccato dal fatto che molti lettori vogliano sapere “come trascorro l’ultima fase della mia vita”.

Questa settimana è esattamente cinque anni fa che Benedetto XVI. si è dimesso volontariamente dalla carica il 28 febbraio 2013. “E ‘una grande grazia per me essere circondato su questo ultimo, a volte estenuante segmento di percorso da un amore e bontà che non avrei mai immaginato.” In questo senso capisce “la domanda dei tuoi lettori come un pezzo di compagnia. Posso solo ringraziarti per questo. Per parte mia, assicuro tutte le mie preghiere “.

Il novantacinquenne Papa Benedetto si prepara a pronunciare le sue parole. Egli ci dà un esempio meraviglioso, un atteggiamento profondamente umano e cristiano di fronte alla propria morte: è un ritorno a Dio a Dio Padre.

creato da: Cardinal Christoph Schönborn

IL SANTO PADRE BENEDETTO E’ NATO IL 16 APRILE DEL 1927 ….CARO CARDINALE ,NON SA FARE BENE I SUOI CONTI !

E STA BENE!

PIANTIAMOLA COI FALSI ALLARMISMI !

MA SOPRATTUTTO PREGHIAMO PER LUI E PER LE PERSONE CHE GLI SONO VICINE!