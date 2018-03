IL CARDINALE MüLLER: critica il piano dei vescovi tedeschi che apre la possibilità di ricevere la comunione al coniuge protestante

Il cardinale Gerhard Müller si oppone alla decisione dei vescovi tedeschi di aprire la Comunione ai coniugi protestanti di fedeli cattolici, in alcuni casi.

In una nuova intervista pubblicata giovedì sul quotidiano cattolico Die Tagespost, l’ex capo della Congregazione per la Dottrina della Fede afferma che i vescovi tedeschi stanno abusando del diritto canonico per sostenere la loro decisione.

Il sito web dei vescovi tedeschi Katholisch.de ha pubblicato oggi un rapporto sull’intervista.

Secondo il rapporto, Müller descrive l’espressione “nei singoli casi” come un “trucco retorico”.

Mentre il Codice di Diritto Canonico (nel Canone 844 § 4 ) consente tale intercomunione in casi di “un grave bisogno spirituale”, Müller suggerisce che “non è giusto” per i vescovi tedeschi invocare tale disposizione del Codice in questa circostanza.

Il codice di diritto canonico non è applicabile qui, secondo Müller, dal momento che le eccezioni canoniche riguardano la salvezza eterna delle anime e il pericolo di morte. Un matrimonio misto, d’altra parte, non è una situazione di emergenza.

La preoccupazione del cardinale è sostenuta dall’avvocato canonico Ed Condon, che si è anche opposto alla nuova proposta di intercomunione tedesca in un articolo del 23 febbraio sul Catholic Herald.

Condon ha detto che “queste linee guida [tedesche] sembrano andare ben oltre il diritto canonico, il che pone dei limiti ben definiti su chi può ricevere la Comunione e quando”. Insiste, come il card. Müller, sul “pericolo di morte” o sulla “tomba” comparabile la necessità ‘… è solo prevista come occasione unica. Le intenzioni dei vescovi tedeschi sembrano andare ben oltre e prevedere una sorta di accordo stabile – ricevere la Comunione settimana dopo settimana – che è completamente al di fuori di ciò che la Chiesa prevede “.

Nella sua nuova intervista, il Cardinale Müller insiste sul fatto che nel caso in cui qualcuno condivida la Fede Cattolica nell’Eucaristia – come precondizione per ricevere la Santa Comunione – deve anche rigettare quegli insegnamenti di comunità non cattoliche che si oppongono ad essa. Egli avverte i vescovi tedeschi di non trattare, nella loro prossima dispensa riguardante l’intercomunione, “troppo vagamente” con i principi teologici che sono coinvolti in questa materia. Altrimenti, si potrebbe dover affrontare “altre conseguenze indesiderate” che potrebbero essere tratte da questo tipo di approccio. Il cardinale Müller accoglie con favore i progressi nel campo dell’ecumenismo come “desiderabili e necessari”, ma insiste che ciò non può condurre a una “protestantizzazione della Chiesa cattolica”.

La resistenza del cardinal Müller contro la spinta tedesca all’intercomunione arriva sulla scia di una dichiarazione del cardinale Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Come riportato da LifeSiteNews , Sarah aveva scritto una prefazione a un nuovo libro su un degno ricevimento della Santa Comunione, in cui afferma: “Comunioni Sacrileghe, non ricevute nello stato di grazia di Dio, o non professando la fede cattolica (mi riferisco a certe forme della cosiddetta “intercomunione”), sono anche oltraggi “.

Nell’intervista di Die Tagespost, il cardinale tedesco ha nuovamente criticato la proposta avanzata dai vescovi tedeschi di offrire una benedizione per le coppie omosessuali. In precedenza aveva caratterizzato queste benedizioni come “atrocità”. Sarebbe una “presunzione sacrilega” condannare le persone con inclinazioni omosessuali, dice ora, “ma nessuno può chiedere la benedizione di Dio qui poiché gli atti omosessuali sono contrari alla Volontà di Dio “.

“L’assistenza pastorale ha un aspetto diverso e può servire solo alla pace dell’anima se rimane sul fondamento della verità”, aggiunge.

da LifeSiteNews 28 febbraio 2018

