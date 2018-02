BERGOGLIO: SCONTRO CON GLI USA , LA PAPAL FOUNDATION DIMEZZA AIUTI !!!

Ci mancava lo “scontro transatlantico” per agitare le acque già molto mosse del Vaticano made in Bergoglio. Bergoglio aveva infatti invocato l’intervento della Papal Foundation per salvare l’Idi, l’ospedale dei frati dell’Immacolata che sta faticosamente riemergendo da discutibili gestioni del passato. La Papal Foundation è la più grande charity cattolica americana e dal 1990 ha finanziato attività per i poveri per un totale di 215 milioni di dollari, con progetti umanitari scrupolosamente vagliati in tutto il mondo.

A ogni progetto vengono elargiti non più 200mila dollari. Ecco perchè, quando alla Charity hanno saputo che l’ospedale americano avrebbe ricevuto la bellezza di 25 milioni di dollari, al suo interno c’è stata una vera e propria rivolta. “I nostri criteri sono molto severi, tali da escludere un ospedale che in passato è stato oggetto di discutibili vicende finanziarie” hanno fatto sapere. In ogni caso, per ora, la donazione all’Idi è stata dimezzata, come riporta il quotidiano Il Messaggero. Il tutto in obbedienza al Papa, con 5 milioni che sono già stati elargiti.

Fonte : liberoquotidiano.it

Annunci