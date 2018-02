LA PRIMA VOLTA DA PARTE DI UN PONTEFICE VATICANO: PAPA FRANCESCO ACCETTA 7 NUOVI VESCOVI CATTOLICI DESIGNATI DAL GOVERNO CINESE

DI PAOLO PADOIN – VENERDÌ, 02 FEBBRAIO 2018

tratto da https://www.firenzepost.it/2018/02/02/vaticano-papa-francesco-accetta-7-nuovi-cardinali-cattolici-designati-dal-governo-cinese/

PECHINO – Papa Francesco ha deciso di accettare la legittimità di 7 vescovi cattolici designati dal governo cinese, nell’ambito della cosiddetta Chiesa patriottica, in una concessione che la Santa Sede spera possa portare Pechino a riconoscere l’autorità del Pontefice sulla

Chiesa cattolica in Cina gettando le basi per la fine del lungo gelo dei rapporti bilaterali. Lo riporta il Wall Street Journal, riprendendo le valutazioni di una persona vicina al dossier.

Per anni, il Vaticano si è opposto alle ordinazioni di Pechino considerate illecite e fatte sfidando l’autorità papale, parte del lungo stallo tra la Chiesa cattolica e il Partito comunista cinese, ufficialmente ateo. Nel confronto, pesa poi la questione di Taiwan: la Santa Sede è l’unico stato europeo tra i 20 attuali che vantano relazioni diplomatiche con Taipei. Pechino, che la considera parte integrante del suo territorio e quindi un”isola ribelle, ha posto al Vaticano come condizione la rottura delle relazioni con Taiwan.

Annunci