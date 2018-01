VATICANO , PAPA FRANCESCO E IL BRUTALE ATTACCO DEL PARROCO DI BOLOGNA : “I MIGRANTI E GLI EBREI……”, LA CHIESA ESPLODE

Parte da Bologna un clamoroso, violentissimo attacco a Papa Francesco. Clamoroso perché a scagliarsi contro il Pontefice “migrazionista” è un esponente della stessa base della Chiesa cattolica, un parroco. Don Milko Ghelli, prete della parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio, a mezzanotte di venerdì vigilia della Giornata della Memoria ha condiviso un vecchio post di un utente di Facebook.

Nel testo, che risale allo scorso 4 maggio, l’autore scrive: “A me sto fatto che Papa Bergoglio ed ora anche la Bonino su La 7 paragonino i presunti profughiagli ebrei nei lager mi fa girare parecchi i maroni”. Alle parole sono affiancate due fotografie: una in cui sono raffigurati i corpi scheletrici di uomini in un campo nazista, l’altra in cui è raffigurato un gruppo di immigrati di colore in una mensa. Il messaggio condiviso dal parroco emiliano, scrive il Resto del Carlino, sarebbe collegato alle parole pronunciate dal Pontefice, lo scorso aprile, nel corso dell’omelia per i nuovi martiri a San Bartolomeo all’Isola Tiberina, in cui aveva tracciato una sorta di parallelo tra i campi dei rifugiati dei giorni nostri e i campi concentramento.

Negli scorsi mesi un altro prete bolognese, don Lorenzo Guidotti, su Facebook aveva insultato una ragazza violentata per poi scusarsi e don Francesco Pieri si interrogava su chi avesse ucciso di più fra Emma Bonino, sostenitrice della legge

sull’aborto e il boss mafioso Totò Riina.

