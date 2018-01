DIOCESI – FONDAZIONE: LA SVOLTA DOPO L’ASSEMBLEA?

Sono passati già quattro mesi da quando la Conferenza Episcopale Calabra ha nominato la terna di vescovi, Mons. Salvatore Nunnari, Mons. Francesco Oliva e Mons. Leonardo Bonanno, per coadiuvare il Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, Mons. Luigi Renzo, per derimere la questione con la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime di Paravati, ma ad oggi non si è raggiunto ancora un autentico punto di dialogo.

Ci sarebbe bisogno di ritornare, come già hanno fatto alcuni soci fondatori, alle parole rivolte da Sua Santità Papa Francesco lo scorso 16 settembre ai 114 vescovi nominati nel 2017 e riuniti a Roma da ogni parte del mondo. Ogni vescovo, aveva detto il Pontefice in quella circostanza, deve «vivere il proprio discernimento di Pastore come membro del Popolo di Dio, in una dinamica sempre ecclesiale, a servizio della koinonìa». Egli, infatti, «non è il “padre padrone” autosufficiente e nemmeno l’impaurito e isolato “pastore solitario”». E la sua «missione» non consiste nel «portare idee e progetti propri, né soluzioni astrattamente ideate da chi considera la Chiesa un orto di casa sua», bensì nell’offrire, «umilmente, senza protagonismi o narcisismi», la propria concreta testimonianza di «unione con Dio, servendo il Vangelo che va coltivato e aiutato a crescere in quella situazione specifica».

Il monito di Papa Francesco, tuttavia, non ha sortito frutto, perché la sorgente di acqua viva, che Dio ha creato alla Fondazione e dove hanno attinto con ristoro tante anime, è stata sigillata da Mons. Renzo con il Decreto del 1° agosto 2017, per essere riaperta solo in casi eccezionali, o meglio dire, quando il Vescovo stesso chiama a raduno per le “sue” Assemblee, i cenacoli di preghiera, lasciandoli, l’indomani, senza possibilità di dissetarsi.

Con questo Decreto, il Vescovo ha revocato l’approvazione dello Statuto vigente, controfirmato già alla stesura e pienamente condiviso in ogni sua parte dal suo compianto predecessore Mons. Domenico Tarcisio Cortese, privando la Villa della Gioia, luogo di pellegrinaggio e devozione a Gesù e alla Madonna per migliaia di figli spirituali di Mamma Natuzza, di ogni funzione liturgica.

Papa Francesco ha chiesto ai vescovi di ascoltare il Popolo di Dio e di non dare mai per scontato il discernimento della Volontà divina. Se si vuole percorrere la via della concordia è necessaria l’apertura al dialogo e quindi all’ascolto reciproco e non l’imposizione di un pensiero, di un’idea, di una decisione. In tale ottica appare incomprensibile la disposizione di Mons. Luigi Renzo fatta pervenire alla Fondazione il 15 gennaio scorso col fine di sospendere l’Assemblea dei Soci Fondatori, legittimamente e regolarmente convocata per il 20 gennaio dal presidente f.f. Avv. Marcello Colloca.

Nella lettera di sospensione, Mons. Renzo, agitando ancora una volta la minaccia di inoltrare al Ministero dell’Interno il decreto di revoca emesso lo scorso 1° agosto 2017 e di provocare così la liquidazione della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, la “sesta figlia” di mamma Natuzza, così come lei usava chiamarla, ha manifestato una sua decisione, pur sostenendo di voler «ancora dialogare». In realtà, e lo dimostrano le ultime lettere inviate, l’unico soggetto con cui Mons. Renzo ha dimostrato di voler dialogare realmente è l’avvocato Marcello Colloca, il vicepresidente della Fondazione, diventato automaticamente Presidente, dopo che il presule ha costretto a dimettersi tutti i sacerdoti facenti parte del Consiglio d’Amministrazione, compresi Don Pasquale Barone e Padre Michele Cordiano che sono stati direttori spirituali di Mamma Natuzza e che hanno speso tutte le loro energie per la realizzazione della Villa della Gioia.

Colloca, da allora non ha fatto altro che ignorare e “calpestare” platealmente la volontà legittimamente espressa dall’Assemblea Plenaria dello scorso 22 luglio, quando 116 soci su 130 presenti votarono no alle modifiche statutarie pretese da Mons. Renzo, modifiche riguardanti per lo più, come è stato già chiarito e documentato, la gestione patrimoniale della Fondazione e non già gli aspetti legati alla dottrina e al culto. Il dissenso a tale logica, che intende bypassare la volontà dei Soci, è emerso pienamente nell’Assemblea dello scorso 16 dicembre, in seguito alla quale Colloca si è dimesso. In maniera del tutto incomprensibile, il Vescovo, che ha fortemente voluto le dimissioni dal Consiglio d’Amministrazione di tutti i sacerdoti (dopo essersi dimesso lui stesso) ha scritto ben due lettere a Colloca chiedendogli in maniera supplichevole di revocare le proprie, gesto che, oltre a destare numerose perplessità da un punto di vista religioso, viola anche l’autonomia amministrativa della Fondazione.

Colloca che ha sempre agito di concerto con il Vescovo, nella sua lettera di dimissioni, datata 18 dicembre 2017, e confermata dalla conferenza stampa, ha lanciato pesanti accuse, parlando di una “regia soltanto apparentemente occulta fatta com’è di pseudoreligiosi e pseudovolontari” che agirebbero per “interessi personali e che non possono che portare verso la messa in liquidazione della Fondazione stessa”. A chi ha offeso così i sacerdoti e le persone che si sono adoperate con ogni mezzo per la realizzazione dell’opera chiesta a Mamma Natuzza dalla Santa Vergine, sempre in ossequio alle autorità religiose e alla dottrina cattolica, il Vescovo Mons. Renzo – parlando anche a nome del Presidente della Conferenza Episcopale Calabrese (CEC), monsignor Vincenzo Bertolone e di Monsignor Salvatore Nunnari, Arcivescovo Emerito di Cosenza e Presidente della Commissione Episcopale istituita per risolvere lo stallo creato dopo l’emissione del decreto “sospensivo” –, ha scritto ringraziandolo ed esprimendogli tutta la sua vicinanza e il rammarico per quanto è avvenuto all’Assemblea di dicembre scorso. Mentre, lo stesso Mons. Renzo, non ha esitato a usare toni duri e minacciosi con i sacerdoti, a definire i Soci Fondatori, ingiustamente, tutti “eretici” e desiderosi di creare “una chiesa nella chiesa”, a nome di tutta la Chiesa Calabrese, ha chiesto a Colloca di «fare uno sforzo se vogliamo sovrumano ritirando le sue dimissioni» e quelle degli altri tre consiglieri, con lui concordi.

Nella stessa missiva sostiene in modo del tutto improprio che le modifiche allo Statuto, da lui imposte, sarebbero state approvate e riconfermate a maggioranza dal Consiglio d’Amministrazione il 25 agosto e il 13 settembre (organo cui non è demandata questa funzione), senza ovviamente specificare che tale maggioranza era stata ottenuta soltanto con il voto doppio di Colloca (essendo pari i favorevoli e i contrari), mentre lo stesso CdA non avrebbe dovuto procedere, come previsto dallo Statuto vigente, alla cooptazione dei consiglieri mancanti. Non è forse lecito quindi chiedersi se non sia stata questa la vera “regia occulta” per impedire all’Assemblea di pronunciarsi e per vanificare le pronunce già manifestate? Non si comprende perché il Vescovo, lo scorso 8 gennaio, abbia scritto a Colloca una seconda lettera sempre per chiedere a lui e ai consiglieri dalla sua parte di revocare le dimissioni, ma adoperando toni e argomenti diversi, per quanto sempre difficilmente condivisibili anche da un punto di vista giuridico.

In essa il Vescovo, in modo particolare, sostiene che la convocazione di una nuova assemblea il 20 gennaio 2018, per la nomina dei sette amministratori mancanti e dei tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sottoscritta dallo stesso Colloca il 27 dicembre 2017, sarebbe illegittima in quanto non “ordinaria” ma “straordinaria” a causa della quantità maggioritaria dei consiglieri da sostituire; e quindi la stessa elezione dei nuovi componenti, sarebbe priva di ogni valore giuridico. In poche parole il Vescovo Renzo scrive di voler vietare il legittimo ricostituirsi del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione, invitando Colloca a revocare le dimissioni per «riprendere il dialogo». Come se non bastasse, lo scorso 14 gennaio ha addirittura disposto la sospensione dell’Assemblea, atto del tutto illegittimo e non ascrivibile comunque alla sfera della dottrina e del culto.

Le Fondazioni, sono regolate dagli artt. 12 e segg. del Codice Civile. Secondo volontà fondativa, nell’assetto organizzativo della Fondazione, pertanto è previsto l’organo assembleare che riunisce i fondatori; ad esso è specialmente demandato, dall’art. 9 dello Statuto vigente, il dovere di assumere delibere di propria competenza “qualora siano in gioco interessi vitali dell’Ente e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi della Fondazione”. L’Assemblea è stata convocata, in maniera ordinaria, a riunirsi il giorno 20 gennaio a.c., secondo quanto disposto dall’articolo 1 del Regolamento richiamato dall’articolo 10 dello Statuto, al fine di dare un governo alla Fondazione, della quale, altrimenti, resterebbe paralizzata la vita (pagamento del personale, rapporti con i famigliari delle Anziane, rapporti con gli Enti e quant’altro, n.d.r.). La natura privata della Fondazione, la già accennata volontà fondativa e la normativa che presiede, escludono il fondamento dell’iniziativa di sospendere l’Assemblea da parte dell’Ordinario Diocesano, così pure il potere di intervenire in merito agli atti amministrativi dell’ente, essendo invece nel diritto e nel dovere del Vescovo vigilare sugli aspetti religiosi e di culto.

Il Vescovo Renzo nella sua missiva, per giustificare questa sua ennesima pressione, invoca riferimenti normativi, sia civilistici, sia canonici, relativi alla dottrina, che nulla hanno a che vedere con questo caso. Le ragioni che invoca nella sua ultima disposizione sono a dir poco inconsistenti, poiché tutti sanno che a norma del Codice Civile, e secondo la natura “privata” della Fondazione – che il Vescovo stesso riconosce – niente è più ordinario che nominare i componenti di un consiglio d’amministrazione di una società o di una fondazione.

Ebbene, l’Assemblea dei Soci Fondatori del 20 gennaio scorso, regolarmente e validamente costituita, si è svolta con la presenza di 115 Soci Fondatori su 192, e all’unanimità, in ossequio alla volontà del Vescovo Mons. Luigi Renzo, ha deciso di non procedere alla delibera dei punti all’ordine del giorno. L’Assemblea ha inoltre approvato all’unanimità la proposta di un Socio Fondatore, che il CdA provveda alla cooptazione dei componenti mancanti, al fine di ripristinare la governabilità della Fondazione stessa.

Tale cooptazione sarà ratificata da una nuova assemblea autoconvocata, con l’auspicio di continuare il dialogo con S.E. il Vescovo al fine di addivenire a una concorde conclusione circa le richieste di modifica dello Statuto vigente concernenti la pastorale ed il culto.

L’unico e sincero interesse, che ha sempre animato la Fondazione, è portare a pieno compimento, attraverso la concordia e la logica del dialogo, l’Opera della Madonna, manifestata a noi da Natuzza. In questi giorni si riunirà nuovamente la CEC, e si auspica che i Vescovi Calabresi possano leggere la vicenda non con occhi da formalisti burocrati, ma con quelli del cuore, sede dell’amore e della fede; pensando a quella moltitudine di Popolo di Dio che a Paravati ha trovato in questi decenni fede, speranza e “l’Amore vero: Gesù Cristo”.

Con questa lettera alcuni soci hanno voluto fare un resoconto, dando voce a quello che è il comune pensiero di tanti altri soci fondatori, amici nonché figli spirituali di Mamma Natuzza, sparsi in tutto il mondo.

https://finedeitempi.wordpress.com/2018/01/27/diocesi-fondazione-la-svolta-dopo-lassemblea/

Annunci