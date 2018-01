BERGOGLIO ,IL suo consigliere SUI MIGRANTI ODIA I POPOLI EUROPEI: “RENDIAMOLI METICCI ATTRAVERSO IMMIGRAZIONE”…

di Giovanni Neve

Il consigliere sui migranti di Papa Francesco sarebbe un uomo che ha lavorato per Goldman Sachs e che appartiene al gruppo Bilderberg.

La notizia è di quelle che solleticano gli animi dei complottisti. E infatti, alcuni sono arrivati a definire Peter Sutherland come il “suggeritore” di Bergoglio in materia d’immigrazione. Ma chi è l’uomo in questione? Peter Sutherland è stato un politico e un dirigente d’azienda irlandese. Membro del Fine Gael, cioè del partito popolare in Irlanda, Sutherland oggi è effettivamente il presidente della Commissione cattolica internazionale per le migrazioni. Un incarico che gli sarebbe stato conferito proprio dal pontefice argentino nel 2015. Prima di questo, però, Sutherland ha ricoperto molti altri ruoli: giovanissimo attorney general del governo irlandese, commissario europeo per la concorrenza, gli affari sociali e l’istruzione, commissario per la concorrenza e le relazioni con il Parlamento europeo, direttore del WTO, ma soprattutto ex direttore esecutivo di Goldman Sachs e, da quanto appreso qui, membro della commissione trilaterale del gruppo Bilderberg, di cui avrebbe presieduto la sezione europea per circa un decennio. Per qualche “antibergogliano”, insomma, l’uomo è il consigliere di Papa Francesco in materia d’immigrazione.

A suscitare le critiche di chi ha segnalato la presunta vicinanza culturale tra Sutherland e Bergoglio, tuttavia, sono soprattutto le posizioni espresse dal banchiere irlandese nel corso degli anni. “Nel 2012 il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la migrazione internazionale, l’irlandese Peter Dennis Sutherland, diceva ai suoi colleghi che l’Europa “dovrebbe fare del suo meglio per indebolire (to undermine) la “omogeneità” nazionale dei suoi paesi membri. Forse Sutherland, già presidente non esecutivo di Goldman Sachs International e commissario europeo per la Concorrenza sotto la presidenza di Jacques Delors, potrà dirsi parzialmente soddisfatto di questi tempi”, ha scritto la redazione de Il Foglio in un articolo del 6 luglio del 2017. Sutherland, insomma, sarebbe un teorico della società aperta, libera e senza frontiere. La stessa che Papa Francesco promuoverebbe, secondo i suoi detrattori, attraverso una “teologia dell’immigrazionismo”. Il filosofo Diego Fusaro, del resto, si è spinto a dire, in occasione dell’omelia di Natale del Papa, che questa è sembrata ispirarsi più a Soros che a Gesù Cristo. Difficile, insomma, interpretare come uno scandalo la nomina vaticana di Sutherland, considerato anche l’antibergoglismo militante delle fonti che in questi giorni hanno segnalato la cosa, le stesse che hanno sottolineato la presunta contiguità del pontefice argentino con la finanza internazionale. Fatto sta che Sutherland, come riscontrabile qui, è il presidente della Catholic Migration Commission. Che Sutherland sia anche il “consigliere” di Bergoglio per quanto riguarda i migranti, invece, appare una tesi decisamente inverosimile.

Peter Sutherland è da 20 anni presidente non (più) esecutivo di Goldman Sachs, membro del comitato ristretto di Bilderberg, ex presidente della British Petroleum, Rappresentante Speciale dell’ONU per le Migrazioni e presidente onorario della Trilateral Commission. Più altre cariche che fanno de suo il perfetto cursus honorum del globalista.

La notizia è stata lanciata in Italia da Blondet, che ha definito Peter Sutherland il “suggeritore” di Bergoglio in materia d’immigrazione. E lo è. Sutherland infatti è il presidente della Commissione cattolica internazionale per le migrazioni. Un incarico che gli è stato conferito da Bergoglio nel 2015.

Si devono quindi a lui le deliranti tesi bergogliane sull’immigrazione e, probabilmente, i suoi discorsi ossessivi sull’accoglienza. Perché Sutherland è stato piuttosto chiaro negli anni, su quale sia il Progetto:

“L’Unione Europea deve fare del suo meglio per minare l’omogeneità dei suoi stati membri”, dettò nel giugno 2012. Parlava in qualità di presidente del Global Forum on Migration davanti alla sottocommissione inglese dei Lords, che stava indagando sull’aggravarsi improvviso delle ondate migratorie.

La risposta essenziale all’invecchiamento delle popolazioni in Germania o nei paesi del Sud Europa è, “ed esito a dirlo perché il concetto è stato attaccato, lo sviluppo di stati multiculturali”. Il problema, ha spiegato, sono le popolazioni, che “ancora coltivano un senso della loro omogeneità e differenza dagli altri. Ed è precisamente questo che l’Unione Europea, a mio parere, deve fare di tutto per erodere”. In nome di cosa? “Della futura prosperità”, rispose. “ Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda sono società di migranti e quindi si adattano più prontamente a chi viene da un diverso mondo culturale. E’ una dinamica cruciale per la crescita economica”.

Ovviamente, quando parla (parlano) di ‘crescita economica’, si riferiscono ai loro portafogli, non a quelli della classe media e popolare. Perché più la società si diversifica, più è ‘ineguale’ sia socialmente che, ne è un effetto, economicamente.

Che colui che si occupa per la Chiesa di immigrazione sia un individuo di questo tipo, un globalista che vuole vuole distruggere gli Stati Nazione, dice su Bergoglio molto più di ogni altra cosa.

