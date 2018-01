VATICANO , PAPA FRANCESCO NON LO ASCOLTA PIU’ NESSUNO : IN TV RATZINGER LO DOPPIAVA

Contro Papa Francesco, ancora Antonio Socci. L’affondo piove su Twitter, dove la firma di Libero ci va giù pesantissima. “L’imbarazzante flop di Bergoglio: nessuno più lo ascolta”, premette presentando un articolo pubblicato su Il Venerdì di Repubblica, un pezzo che mette in luce come, televisivamente parlando, Bergoglio valga la metà di Benedetto XVI. Si parla dello share collezionato dai Pontefici nelle apparizioni televisive: in media attorno al 20%per Ratzinger, tra il 9 e il 12% per Bergoglio. “Nonostante l’impegno – si legge nel pezzo -, ha registrato ascolti così bassi da risultare imbarazzanti”. Il riferimento è ovviamente a Francesco, ‘condannato’ anche dagli ascolti televisivi, uno tra i più lampanti indici di popolarità. Anche quando si parla di un Pontefice.

http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13296390/vaticano-papa-francesco-antonio-socci-ascolti-televisione-ratzinger.html

6 gennaio 2018

