JOSEPH RATZINGER TEOLOGO. MODERNO, NON “MODERNISTA”.

di Antonio Caragliu*

Antonio Livi, nella sua recensione all’ultimo volume di Enrico Maria Radaelli segnalato nel precedente post di Settimo Cielo, ha il merito di essere chiaro e di invitarci a considerare alcuni problemi di fondo riguardanti il sempre attuale e rilevante tema del rapporto tra fede e ragione.

Egli contesta a Joseph Ratzinger di assumere “il presupposto epistemologico dell’impossibilità della conoscenza razionale di Dio e della legge naturale”, sconfessando così la dottrina classica dei “preambula fidei” e rendendosi complice del “modernismo”, scettico e soggettivista.

La tesi di Livi non mi convince. Essa tuttavia ci induce a porci un interrogativo interessante: qual è il carattere specificatamente moderno della teologia di Joseph Ratzinger?

Lo stesso papa emerito, infatti, rivendica esplicitamente la modernità della propria riflessione teologica: “Ho cercato di portare avanti la Chiesa sulla base di una interpretazione moderna della fede”, dice nelle “Ultime conversazioni” con Peter Seewald.

Come avverte Livi, la modernità della teologia ratzingeriana influisce nella considerazione della dottrina classica dei “preambula fidei”, ovvero di quelle verità di ordine razionale e naturale che preparano alla fede. Ma questa diversa considerazione, a differenza di quanto sostiene Livi, non contraddice il principio della conoscibilità razionale di Dio, alla quale Ratzinger giunge attraverso un’altra via.

Quest’altra via fa i conti con l’ateismo metodologico proprio delle scienze sperimentali, le quali, prescindendo sotto l’aspetto logico dalla questione dell’esistenza di Dio, segnano il passaggio dalla cultura classica a quella moderna.

Nel fare i conti con questo ateismo metodologico Livi e Ratzinger prendono due strade divergenti.

Livi prende la strada di una metafisica del “senso comune”, da lui definito come “l’insieme organico di quelle certezze circa l’esistenza degli enti dell’esperienza immediata che sono sempre e necessariamente alla base di ogni altra certezza, ossia di ogni altra pretesa di verità nei giudizi, sia di esistenza che attributivi” (A. Livi, “Filosofia del senso comune. Logica della scienza e della fede”, Roma 2010, p. 7). La strada schiettamente metafisica di Livi si incentra sulla determinazione di “evidenze primarie” che rimangono sostanzialmente estranee rispetto all’indagine del reale fatto proprio dalle scienze moderne.

Ratzinger sceglie invece una strada che definirei di “approfondimento ontologico” degli stessi presupposti epistemici della scienza moderna. Un approfondimento ontologico che attinge l’origine della razionalità umana in una “Ragione creatrice” dell’essere.

A questo riguardo vale puntualizzare come la conoscenza che emerge nella scienza moderna non è tanto descrizione di stati di fatto e di cose (questo è l’errore nel quale persiste il neopositivismo e la filosofia analitica), ma conoscenza di leggi, ovvero di rapporti tra le cose, di funzioni.

Un simile approccio metodologico prescinde dalla determinazione della causa dell’esistenza delle cose.

Pertanto l’approfondimento ontologico di Ratzinger non si orienta agli “enti” ed alla causa della loro esistenza – come fa la metafisica classica o quella di Livi –, ma a quella legalità e razionalità che costituisce l’inevitabile presupposto trascendentale della ricerca scientifica.

È una via moderna ed insieme straordinariamente aderente alla fede biblica.

Scrive Ratzinger nel “Saggio introduttivo alla nuova edizione del 2000” del suo classico “Introduzione al cristianesimo” che è oggetto delle critiche di Radaelli e Livi:

“Il prologo di Giovanni presenta l’idea del Lógos come centrale alla fede cristiana in Dio. Il termine Lógos significa ragione, senso, ma anche parola; quindi, un senso che è parola, che è relazione, che è creativo. Dio, che è Lógos, assicura all’uomo la sensatezza del mondo, la sensatezza dell’esistere, la corrispondenza di Dio alla ragione e la corrispondenza della ragione a Dio, sebbene la sua ragione travalichi continuamente la nostra e spesso possa sembrarci oscura. Il mondo nasce dalla ragione e questa ragione è persona, amore: è questo il messaggio della fede biblica in Dio. La ragione può parlare di Dio, deve anzi parlare di Dio, se non vuole amputare se stessa. Alla ragione è legata l’idea di creazione. Il mondo non è soltanto ‘maya’, apparenza, che l’uomo deve, da ultimo, lasciarsi alle spalle. Il mondo non si riduce all’infinita ruota delle sofferenze, a cui l’uomo deve cercare di sottrarsi. Il mondo è positivo” (“Introduzione al cristianesimo”, Brescia 2005, p. 21).

Tra la verità ontologica della Ragione creatrice ed i presupposti trascendentali della scienza non vi è un rapporto logicamente necessario. Come detto sopra, le leggi scientifiche prescindono dalla questione dell’esistenza di Dio e dell’origine della realtà. Per questa ragione logica Ratzinger sostiene che quella di Dio rimane “l’ipotesi migliore, benché sia un’ipotesi” (J. Ratzinger, “L’Europa di Benedetto nella crisi delle culture”, Siena 2005, p. 123).

E nella considerazione di questa ragione logica sta, a mio parere, il carattere specificatamente moderno della teologia di Joseph Ratzinger.

Una teologia moderna, ma non per questo scettica, soggettivistica e modernista.

* Avvocato del foro di Trieste e membro dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani.

