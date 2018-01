IL GIORNALISTA PETER SEEWALD, CHE E’ SEMPRE MOLTO VICINO A PAPA BENEDETTO elogia l'”Aura” di Benedetto XVI.

L’emerito Papa Benedetto XVI. è ancora un interlocutore popolare nelle parole del giornalista tedesco Peter Seewald. “Vescovi, scienziati, compagni, semplici fedeli, uomini di Stato, tutto il mondo lo vuole vedere”, ha detto Seewald, che ha fatto visita a Benedetto XVI poco prima di Natale a Roma, in un’intervista con il giornale austriaco “Kurier” (Domenica). Benedetto ha un carisma speciale. “Ha l’aura di un uomo che è molto vicino a Dio”, ha detto Seewald.

Alla domanda su cosa impressione che la salute dei 90 anni di età hanno vinto, il giornalista e autore ha detto: “A prima vista, non va bene.” Benedetto è caduto in ottobre e si è ferito alla faccia. In precedenza, ha avuto una vertigine. “Le ferite sono guarite, ma camminare è sempre più difficile.” Benedetto parla “a bassa voce, è molto fragile ma vigile e concentrato e sempre cordiale e divertente”, ha detto Seewald.

Ha anche riferito che gli incontri tra Papa Francesco e il suo predecessore sono ora “relativamente rari”. Tuttavia, a Francesco piace scrivere a Benedetto XVI, entrambi sono d’accordo con le parole di Benedetto. Alla domanda se Benedetto interferisse in questioni importanti in Vaticano, Seewald dice: “C’è un solo papa, ma naturalmente il papa emerito è preoccupato per la situazione del cristianesimo in Europa, specialmente per la situazione della sua chiesa”.

La presentazione del libro “Ultime Conversazioni” a Monaco di Baviera

Il giornalista ha aggiunto: “Le differenze tra il pontificato di Benedetto e quello di Francesco stanno diventando sempre più chiare: non è solo uno stile diverso, ma anche identità e linea, e c’è ancora certezza nella fede dei fedeli Chiesa cattolica? ”

Benedetto non è un “papa ombra”, non commenta le azioni di Papa Francesco e non interferisce.

I tentativi di interpretare i due papi l’uno contro l’altro Seewald li descrive come “ridicoli”. Egli ha ricordato che Francesco aveva già avuto come vescovo di Buenos Aires un problema con l’autorità e potrebbe essere difficile in quel momento. Seewald ha aggiunto “Per quanto riguarda le decisioni sul personale e la gestione del personale di Francesco, molti osservatori sono diventati riflessivi.Che gli ex confidenti di Papa Benedetto rimangano indietro, non deve essere trascurato.”

Seewald aveva pubblicato nel 2016 sotto il titolo ” Last Conversations ” una lunga intervista con Benedict in forma di libro. Dal 1996, un totale di quattro libri Seewald ha scritto con il papa, che ora è in pensione. (ROM / KNA)

DA Katholisch.de