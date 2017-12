VATICANO , PAPA FRANCESCO E IL PRESEPE GAY IN PIAZZA SAN PIETRO : SCANDALO MONDIALE , MAI VISTO UNA ROBA COSI’

Un presepe gay in Piazza San Pietro. È l’ultima bomba scoppiata, è il caso di dirlo, in casa di Papa Francesco. Il corpo dello scandalo che fa discutere in Vaticano e non solo è quello di un uomo nudo, muscoloso, quasi “un palestrato”, come suggerisce il Fatto quotidiano, con velate “allusioni omoerotiche” secondo quanto sostengono diversi esponenti del conservatorismo cattolico che non vedono di buon occhio la linea di Bergoglio.

La scena contestata, in teoria, sarebbe la rappresentazione di una delle sette opere di misericordia, “vestire gli ignudi”, omaggio alla rivoluzione francescana del Pontefice. Ma l’immagine non ha convinto (eufemismo) LifeSiteNews, portale americano punto di riferimento degli anti-Bergoglio, e di riflesso l’accusa clamorosa è arrivata fino in Italia. “La presenza del presepe vaticano per noi è un motivo per essere ancora più felici. Per la comunità omosessuale e transessuale a Napoli è un importante simbolo di inclusione e integrazione”, ha parzialmente ammesso un esponente dell’Argigay di Napoli. Altra suggestione: il presepe è stato infatti donato dall’abbazia di Montevergine (Avellino), dove si venera la Madonna nera soprannominata Mamma Schiavona che, ricorda ancora il Fatto, nel 1256 avrebbe salvato due omosessuali legati a un albero per i loro “vizi contronatura”. Non a caso, a Montevergine nella festa della Candelora si celebra ogni anno una processione di “ricchioni e femminielli” con riferimento al culto pagano di Cibele, dea simbolo dell’androginia. E Aldo Maria Valli, prestigioso vaticanista della Rai, non ha potuto non notare la costruzione “babelica” del Presepe: “In tutto questo attivismo e a questo incrociarsi di sguardi e di membra umane, Giuseppe e Maria sembrano quasi due intrusi, capitati lì per caso”.

tratto da http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13295190/vaticano-papa-francesco-presepe-gay-scandalo-piazza-san-pietro-rivolta-cristiana.html

31 dicembre 2017

Annunci