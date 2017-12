I POLACCHI REAGISCONO MALE AL MESSAGGIO NATALIZIO DI PAPA FRANCESCO

Sputnik ha raccolto dai social network la reazione dei polacchi al messaggio di Natale di Papa Francesco, nel quale ha ricordato che Giuseppe e Maria, così come milioni di persone oggi, ad un certo erano dei rifugiati.

La Polonia, insieme all’Ungheria e alla Repubblica Ceca, rifiuta di accettare i migranti sulle quote dell’UE. In questo caso, i polacchi, essendo uno dei paesi cattolici più zelanti in Europa, non può ignorare le parole del Pontefice. Pertanto, i media polacchi hanno citato con cautela il messaggio di Natale Papa Francesco, che ha definito Giuseppe e Maria dei rifugiati. Gli utenti polacchi sui social network non hanno reagito bene alle parole del Santo Padre.

“Noi, agnostici e atei polacchi, ascoltiamo voi, cattolici polacchi. Cosa ci dite a proposito?”

“È difficile riconoscerlo come un vero Papa, poiché Francesco è a favore dell’islamizzazione dell’Europa.”

“Il problema è che il cattolicesimo, o meglio, il vaticanesimo, grazie alla sua ricchezza ha più in comune con l’ebraismo che con il cristianesimo. La cosa più vicina al cristianesimo, forse, sono gli ortodossi, e dietro di loro i protestanti. Pertanto, il cattolicesimo e il cristianesimo non sono la stessa cosa.”

“Accidenti. Mi sembra che le idee di Francesco in qualche modo si adattino alle idee di Soros. Forse sono amici?”

“Grazie, Dio, per la saggezza del nostro Papa Francesco.”

“Questi nuovi arrivati ​​verranno a destabilizzare l’ordine, imporre la loro fede/cultura/valori, non lavoreranno ma vivranno sulle spalle dei lavoratori europei. Berranno tutto il succo dell’Europa.

“Gli indigeni bianchi saranno sempre meno, ed emigreranno. Alla fine, non ci sarà più nessuno. E poi questi cosiddetti migranti inizieranno a morire, perché non ci sarà nessuno che lavori per loro. Così distruggerete il cristianesimo e spopolerete l’Europa. Che astuzia!”

