DAL NATIONAL CATHOLIC REGISTER. Cardinale Müller: la recente mossa di Francesco è inquietante

Il cardinale Gerhard Müller definisce “inquietante” che papa Francesco abbia dichiarato formalmente l’interpretazione dei vescovi di Buenos Aires dell’Amoris Laetitia “magistero autentico”.

Parlando al National Catholic Register(13 dicembre), Müller dichiara che le linee guida pastorali dei vescovi in qualunque regione “non obbligano tutti i fedeli del mondo ad accettare questa interpretazione della nota 351 come divinamente necessaria per la salvazione e credo cattolico accettato.”

Müller sottolinea che un papa non può “presentare il suo personale punto di vista sulle cose perché gli altri ci credano, o forzare la loro accettazione con punizioni canoniche”.

Il magistero “insegna solo ciò che è contenuto nella Rivelazione”. Inoltre: ” La parola di Gesù sul matrimonio e sull’adulterio e sull’impossibilità di un secondo matrimonio quando il legittimo consorte è in vita è la norma di tutta l’azione pastorale della Chiesa.” Da Gloria TV

Annunci