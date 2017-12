SEDUTA SPIRITICA IN AULA A Reggio Calabria. Preside chiama un esorcista …

Una convocazione urgente ai docenti di un istituto comprensivo di Reggio Calabria firmato dalla dirigente scolastica.

L’episodio in classe

fonte : ilGiornale.it

SPIRITISMO ALLA ‘NDUJA – IN UNA SCUOLA DI REGGIO CALABRIA, DUE MAESTRE SCOPRONO ALCUNI BAMBINI DURANTE UNA SEDUTA SPIRITICA: “EVOCAVANO ANIME DALL’ALDILÀ E SOLLEVAVANO ADDIRITTURA OGGETTI” – LA PRESIDE HA FATTO INTERVENIRE UN ESORCISTA PER CAPIRE SE IL DEMONIO ERA RIUSCITO A… – LA PRECISAZIONE DELL’OSSERVATORIO SUI DIRITTI DEI MINORI

In un noto istituto comprensivo di Reggio Calabria nei giorni scorsi si è verificato un episodio davvero incredibile. La Dirigente Scolastica ha convocato d’urgenza un Collegio docenti straordinario nel giro di 4 ore, senza specificare il motivo della convocazione nella circolare in cui ha scritto semplicemente: “La sottoscritta comunica ai Signori in indirizzo che oggi alle ore 14.00 è convocato il Collegio docenti con il seguente ordine del giorno: Comunicazione della Dirigente”.

La preside durante il collegio ha raccontato uno episodio raccapricciante. “Due maestre avrebbero visto alcuni bambini realizzare per gioco una seduta spiritica, evocare spiriti dall’Aldilà e sollevare addirittura oggetti“. Le docenti, quindi, hanno immediatamente riferito tutto alla Preside che ha espresso a tutti i maestri la necessità di far intervenire un prete esperto, che incontri genitori e docenti, facendo il nome

di un famoso prete esorcista.

SEDUTA SPIRITICA

Nello stupore generale, il Collegio s’è concluso in pochi minuti con la firma di tutti i partecipanti. La preside dopo qualche giorno ha organizzato un incontro tra docenti e genitori alla presenza di un famoso sacerdote calabrese esorcista per capire se c’era un eventuale presenza del “demonio” tra i giochi dei ragazzi: l’incontro s’è svolto la scorsa settimana, Lunedì 4 Dicembre. Ma non sappiamo se il Demonio è ancora lì o è andato via.

fonte : Dagospia

