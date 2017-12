MONSIGNOR GUIDO MARINI CONFERMATO MAESTRO DELLE CERIMONIE PAPALI!!

Una buona notizia finalmente! Leggiamo nella pagina Facebook di Gianluca Barile la seguente notizia:

Monsignor Guido Marini è stato confermato da Papa Francesco nell’incarico di Maestro delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice che ricopre da dieci anni, quando fu provvidenzialmente chiamato in Vaticano da Benedetto XVI. Le notizie che in questi giorni lo davano in partenza, sono quindi da considerarsi destituite di ogni fondamento. Ne consegue che domani, al contrario dei rumori circolati in proposito negli ultimi giorni, non ci sarà nessun annuncio da parte della Sala Stampa della Santa Sede su un paventato spostamento del prelato ligure ad altro incarico. Il Papa, infatti, apprezza molto Monsignor Marini e non intende privarsi della sua sensibilità umana e liturgica.

Oremus che non ci siano smentite!!

