L’EUTANASIA NON E’ UNA SOLUZIONE , SPIEGA BENEDETTO XVI

La risposta a chi soffre è l’amore

La soluzione alla sofferenza non sta nel porre fine alla vita di una persona, ha spiegato questa domenica Benedetto XVI, perché la risposta a chi soffre è sempre l’amore.

Nel giorno in cui la Chiesa celebra in vari paesi la Giornata per la Vita, il Papa, nel discorso introduttivo alla preghiera mariana dell’Angelus, ha commentato il tema scelto dalla Conferenza Episcopale Italiana: “La forza della vita nella sofferenza”. Una risposta alla tentazione eutanasica che sembra prendere sempre più piede nelle società occidentali.

Rivolgendosi alle migliaia di fedeli riuniti a piazza San Pietro, il Pontefice ha sottolineato la necessità “di dire con chiarezza […] che l’eutanasia è una falsa soluzione al dramma della sofferenza, una soluzione non degna dell’uomo”.

“La vera risposta non può essere infatti dare la morte, per quanto “dolce”, ma testimoniare l’amore che aiuta ad affrontare il dolore e l’agonia in modo umano”.

Parlando dalla finestra del suo studio nel Palazzo apostolico, il Papa ha poi assicurato: “Siamone certi: nessuna lacrima, né di chi soffre, né di chi gli sta vicino, va perduta davanti a Dio”.

“Gesù soffre e muore in croce per amore – ha detto –. In questo modo, a ben vedere, ha dato senso alla nostra sofferenza, un senso che molti uomini e donne di ogni epoca hanno capito e fatto proprio, sperimentando serenità profonda anche nell’amarezza di dure prove fisiche e morali”.

Il Santo Padre ha quindi chiesto di pregare per tutte “le persone che sono nella sofferenza e chi si impegna ogni giorno al loro sostegno, servendo la vita in ogni sua fase: genitori, operatori sanitari, sacerdoti, religiosi, ricercatori, volontari, e molti altri”.

Prima di congedarsi, il Santo Padre ha rivolto in particolare un saluto ai membri del Movimento per la Vita, alle delegazioni delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Roma, e a quanti sono impegnati a difesa e promozione del fondamentale bene della vita.

TRATTO DA ZENIT .IT 1° FEBBRAIO 2009

https://it.zenit.org/articles/l-eutanasia-non-e-una-soluzione-spiega-benedetto-xvi/

