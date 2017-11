JOSEPH RATZINGER E LA FEDE DEI SEMPLICI….PERCHE’ L’UOMO E’ CAPACE DI CONOSCEE E RICONOSCERE LA VERITA’. Non sono gli intellettuali il metro di misura dei semplici, ma i semplici quello degli intellettuali. La Fede degli anawim…

Joseph Ratzinger, da teologo, da vescovo e da Papa, si è sempre battuto per la difesa della Fede dei semplici, sulla base del primato della Fede sulla Teologia. Benedetto XVI è convinto che l’uomo è capace di conoscere e riconoscere la verità.

L’ho già ricordato più volte in questi tempi – repetita iuvant – sono gli “anawim”, che sono per antonomasia i poveri della Bibbia, il cuore del Vangelo, “i poveri di Dio”, nel senso di persone con una particolare spiritualità, le persone che si fidano di Dio e si affidano a lui. Che il Signore Gesù predilige a differenza degli scribi e dei farisei, dei “colti”. I semplici (ma non sempliciotti) che seguono la vera saggezza, la Fede

«Quando, nel 1977, l’allora professore di Teologia a Regensburg Joseph Ratzinger fu consacrato arcivescovo di Monaco e Frisinga, scelse come motto per il suo ministero episcopale le parole tratte dalla terza lettera di Giovanni (versetto 8): “Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per cooperare alla diffusione della verità”. In questo modo egli non ha fatto altro che esprimere il modo in cui concepiva la sua vocazione di teologo: essere intellettualmente a servizio della verità che Dio ha rivelato nella sua storia con l’umanità. […] Dal momento che la Parola di Dio precede la teologia cristiana e insieme la rende possibile, per sua natura presuppone in primo luogo un’auctoritas, e più precisamente quell’autorità della verità che, nella fede cristiana, porta il nome di “Rivelazione”. […] A partire da qui emerge anche la […] conseguenza che deriva dal precedere, la Parola di Dio, il proprio pensiero. Essa consiste nel fatto che la prima risposta alla Rivelazione di Dio non è la teologia, ma la fede e che – di conseguenza – la teologia intende correttamente se stessa solo se si compie nel servizio della fede. […] È sulla base di questo primato della fede sulla teologia che Joseph Ratzinger, da teologo, da vescovo e da papa, si è sempre battuto per la difesa della fede dei semplici, vedendo la particolare responsabilità del magistero ecclesiale di essere avvocato della fede del Popolo di Dio, più esattamente di “incarnare la voce della fede semplice e delle sue semplici convinzioni originarie”. In questo lottare per la comune fede battesimale Joseph Ratzinger scorge addirittura una «funzione democratica» dei vescovi: “non sono gli intellettuali il metro di misura dei semplici, ma i semplici quello degli intellettuali”. […] Consistendo, la missione del vescovo di Roma, nel vincolare tutta la Chiesa all’obbedienza verso la Parola di Dio e nel dare prova di sé come di colui che è obbediente in modo esemplare, il suo servizio deve garantire l’obbedienza a Cristo e alla sua verità; cosa che, con parole di Benedetto XVI, significa che il Papa «non deve proclamare le proprie idee, bensì – di fronte a tutti i tentativi di adattamento e di annacquamento, come di fronte a ogni opportunismo – vincolare costantemente se stesso e la chiesa all’obbedienza verso la Parola di dio» (Cardinale Kurt Koch, Sinfonia di amore e verità nella libertà, “Urbi et Orbi” N.1, 2017).

«Non è il nostro pensare il principio che stabilisce il metro di misura, ma dio, che supera il nostro metro di misura e non può essere ridotto ad alcuna entità creata da noi. Dio rivela se stesso come la verità, ma essa non è astratta, bensì si trova nel concreto-vivente, nella figura di Gesù cristo in ultima analisi» (Romano Guardini).

Il 16 aprile 2017 scorso il Papa emerito Benedetto XVI ha compiuto 90 anni. Per l’occasione sono state numerose le iniziative organizzate per celebrare questo evento. Ad aprire i festeggiamenti nel pomerigigo del 6 aprile 2017 è stata la presentazione, presso l’Istituto Patristico Augustinianum di Roma, del volume “Cooperatores veritatis”. Scritti in onore del Papa emerito Benedetto XVI per il 90̊ compleanno, curato da padre Federico Lombardi e Pierluca Azzaro. Promossa dalla Fondazione Joseph Ratzinger/Benedetto XVI ed edita dalla Libreria Editrice Vaticana, questa pubblicazione celebrativa – un vero “Festschrift”, secondo la terminologia accademica tedesca – “costituisce una via originale per venire a contatto con un gruppo internazionale di autorevoli studiosi, che si sono confrontati con il pensiero di Joseph Ratzinger”, nota padre Federico Lombardi, S.I., nell’introduzione. Il volume raccoglie 13 saggi di altrettanti studiosi, insigniti dal 2011 del Premio Ratzinger, provenienti da 11 Paesi diversi, sono: il monsignore ambrosiano Inos Biffi, il filosofo francese Rémi Brague, il biblista anglicano Richard Burridge, il teologo polacco monsignor Waldemar Chrostowski, il gesuita americano Brian E. Daley, il gesuita brasiliano Mario De França Miranda, il teologo spagnolo don Olegario González de Cardedal, l’abate cistercense di Heiligenkreuz in Austria Maximilian Heim, lo studioso libanese Nabil el-Khoury, il teologo greco ortodosso Ioannis Kourempeles, la teologa francese Anne-Marie Pelletier, il teologo tedesco Christian Schaller, curatore dell’Opera omnia di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, l’italiano Manlio Simonetti, noto esperto di Patristica.

Dopo i saluti di padre Giuseppe Caruso, preside dell’Augustinianum e di don Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editrice Vaticana, e la presentazione del volume da parte del presidente della Fondazione Ratzinger padre Federico Lombardi S.I. il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e membro del Comitato Scientifico della Fondazione, ha tenuto una relazione che ha per titolo “Una sinfonia di amore e verità nella libertà. Joseph Ratzinger/Benedetto XVI testimone grato della fede pasquale”, di cui segue il testo integrale (tratto dallo speciale “I 90 anni del Papa emerito Benedetto XVI” del trimestrale di eventi, informazione e commenti “Urbi et Orbi”, N.1, 2017.

Sono grato all’amico Claudio Piccinini che ha attirato l’attenzione a questo testo magistrale su un’aspetto fondamentale del pensiero del teologo Joseph Ratzinger-Papa Benedetto XVI.