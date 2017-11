COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI . IL PAPA : LA MORTE NON SPEZZA IL LEGAME CON DIO

TRATTO DA http://www.parrocchiacolombella.it/rassegnastampa/benedetto-xvi/4509-

02/11/2012

Nella giornata in cui la Chiesa commemora solennemente i defunti, il Papa presiederà, alle ore 18 nelle Grotte Vaticane, un momento di preghiera per i Pontefici defunti. Domani mattina poi, alle ore 11.30, Benedetto XVI celebrerà, nella Basilica Vaticana, una Santa Messa in suffragio dei cardinali e vescovi morti nel corso dell’anno.

Nel servizio di Alessandro Gisotti, riproponiamo alcune riflessioni del Papa sulla commemorazione dei defunti e sul significato della morte per un cristiano:

“La separazione dagli affetti terreni è certo dolorosa, ma non dobbiamo temerla” perché essa “non può spezzare il legame profondo che ci unisce a Dio”. Benedetto XVI sottolinea questa certezza del cristiano che mette in luce il paradosso dell’uomo contemporaneo: da una parte ha largamente dismesso la spiritualità cristiana, dall’altra di fronte alla morte cerca una qualche trascendenza parallela:

“L’uomo moderno l’aspetta ancora questa vita eterna, o ritiene che essa appartenga a una mitologia ormai superata? In questo nostro tempo, più che nel passato, si è talmente assorbiti dalle cose terrene, che talora riesce difficile pensare a Dio come protagonista della storia e della nostra stessa vita” (Udienza generale del 2 novembre 2005)



Di qui il suo appello a “riappropriarsi” della dimensione della morte, parole pronunciate quattro anni fa, ma che sembrano riecheggiare il tema del Sinodo appena conclusosi in Vaticano:

“E’ necessario anche oggi evangelizzare la realtà della morte e della vita eterna, realtà particolarmente soggette a credenze superstizione e a sincretismi, perché la verità cristiana non rischi a di mischiarsi con mitologie di vario genere” (Angelus del 2 novembre 2008)

L’interrogativo fondamentale – ribadisce il Papa – è cosa sia davvero la morte per un cristiano. La mentalità dominante, osserva, ci porta a credere che al di là della morte ci sia il nulla. Ma chi crede in Cristo e nella Sua Risurrezione sa che la strada della morte è in realtà “una via della speranza”. Non è la fine, ma l’inizio della vita piena. Per questo, chi riconosce una grande speranza nella morte, “può anche vivere una vita a partire dalla speranza”:

“L’uomo ha bisogno di eternità ed ogni altra speranza per lui è troppo breve, è troppo limitata (…) L’uomo è spiegabile, trova il suo senso più profondo, solamente se c’è Dio”. (Udienza generale 2 novembre 2011)

Questa vita, ha quindi ribadito ieri il Papa all’Angelus, ha senso solo se c’è l’amore, un amore che non finisce. “Vediamo – ha affermato – che seguire Cristo porta alla vita, alla vita eterna, e dà senso al presente, ad ogni attimo che passa, perché lo riempie d’amore, di speranza”.

Annunci