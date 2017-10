TRATTO DA RAVENNA TODAY 18 OTTOBRE 2017 LA REDAZIONE

A Sant’Apollinare in Classe torna la Messa in latino

Nell’ambito del Pellegrinaggio regionale dei Coetus “Summorum Pontificum” in occasione del primo decennale della promulgazione del Motu Proprio “Summorum Pontificum” (7 luglio 2007) con il quale Sua Santità Papa Benedetto XVI riconosceva la piena libertà ad ogni sacerdote cattolico di celebrare l’Eucaristia secondo il Messale Romano del 1962, il Cardinale Raymond Leo Burke, Patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta, officerà una Santa Messa Pontificale in lingua latina nella forma antica e straordinaria del Rito romano, detto di “San Pio V” o “tridentino”, nella Basilica di Sant’Apollinare in Classe, assistito dal clero dell’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote e della Fraternità Sacerdotale della Familia Christi, sabato 28 ottobre alle 11.

Nato a Richland Center (Wisconsin) il 30 giugno 1948, il Porporato è stato ordinato sacerdote a Roma in piazza San Pietro dal Beato Papa Paolo VI il 29 giugno 1975. E’ stato eletto Vescovo da San Giovanni Paolo II che lo ha destinato prima alla guida della diocesi di La Crosse (10 dicembre 1994), poi (2 dicembre 2003) a quella dell’arcidiocesi di Saint Louis (Missouri). Monsignor Burke ha ricevuto la consacrazione episcopale dal Papa San Giovanni Paolo II nella Basilica di San Pietro in Vaticano il 6 gennaio 1995, Conconsacranti sono stati gli allora arcivescovi — poi cardinali — Giovanni Battista Re e Jorge María Mejía. Sua Santità Papa Benedetto XVI ha Monsignor Burke creato cardinale nel Concistoro del 20 novembre 2010, assegnandogli il titolo diaconale di Sant’Agata dei Goti. Il Santo Padre Francesco ha nominato il Cardinale Burke “Cardinalis Patronus” del Sovrano Militare Ordine di Malta nel novembre 2014, membro della Congregazione per le Cause dei Santi nel settembre 2015, Presidente del tribunale di prima istanza della Congregazione per la dottrina della fede nella vicenda “isola di Guam” nel febbraio scorso e, il 30 settembre scorso, Giudice del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La Sacra Funzione è organizzata dal Coordinamento regionale “Summorum Pontificum”, dall’Associazione culturale “San Michele Arcangelo”, dal Coetus Fidelium “Cardinale Domenico

Bartolucci” di Ravenna, in collaborazione con la Parrocchia arcipretale di Sant’Apollinare in Classe.

