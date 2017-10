RISPONDIAMO CON UNA MAIL, IN TEMPO REALE, INVIATA DALL’ARCIVESCOVO GANSWEIN A MICHAEL HESEMANN sulle condizioni di salute di papa Benedetto…. e sono solo buone notizie!!

Intervistato sulle voci riguardanti il presunto cattivo stato di salute di papa Benedetto XVI, ha risposto oggi l’arcivescovo dr. Gänswein. Gli è stata attribuita su Facebook la frase che ” Papa Benedetto è come una candela che svanisce lentamente e lentamente. È sereno, in pace con Dio, se stesso e il mondo. Egli non è in grado di andare senza aiuto e non può più celebrare la messa”. A tal fine, sulle condizioni di salute del papa, padre Georg ha dichiarato:

” Caro Dott. Hesemann,

Grazie per la tua mail. La frase che mi è stata messa in bocca è una pura invenzione. Falso e sbagliato! Vorrei solo sapere chi è l’autore di questa opera. Ho ricevuto molte email da due giorni a questa parte che fanno riferimento a questa frase e queste persone si sono preoccupate.

Il fratello Georg Ratzinger è tornato a casa ieri. Entrambi i fratelli hanno passato il tempo qui e sono stati buoni, anzi migliori giorni!

(…)

Cordiali saluti. Il vostro +Georg Ganswein”

Naturalmente, dovremmo pregare tutti per papa Benedetto. Ma vi esorto a non divulgare le vostre false informazioni!