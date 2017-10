PREMIO RATZINGER , MENKE: “IL RICONOSCIMENTO PER UNA TEOLOGIA SCIENTIFICA ED ECCLESIASTICA”

Intervista al teologo cattolico tedesco nella terna dei vincitori insieme al luterano Dieter e il compositore ortodosso Pärt

«No, non mi aspettavo assolutamente questo onore», ci dice da Bonn il teologo cattolico Karl-Heinz Menke, tra i vincitori (della terna fanno parte anche il teologo luterano Theodor Dieter e il compositore ortodosso Arvo Pärt) della settima edizione del Premio Ratzinger – istituito dalla “Fondazione Joseph Ratzinger – Benedetto XVI” – che riceverà mercoledì 18 novembre.

Perché è importante per un teologo ricevere questo riconoscimento?

«Papa Benedetto XVI delinea una teologia che è allo stesso tempo scientifica ed ecclesiastica. Ecco perchè essere designato di un premio che porta il suo nome è il riconoscimento dello sforzo in questa direzione. Io non appartengo purtroppo direttamente agli allievi del professor Ratzinger. Tuttavia mi unisce al suo grande lavoro la concentrazione di tutti i singoli temi sulla salvaguardia della unicità di Cristo e sulla sacramentalità della Chiesa. Proprio per questo Papa Benedetto XVI ha lodato la mia Cristologia (Jesus ist Gott der Sohn, 2008) richiamandola nella prefazione del suo libro su Gesù di Nazaret e mi ha invitato, dopo la pubblicazione della mia ecclesiologia (Sacramentalità. Essenza e ferita del cattolicesimo, 2015), a tenere delle conferenze per la sua cerchia di allievi a Castel Gandolfo. Il tema “supplenza”, definita da Joseph Ratzinger la “pinza” (Klammer) che tiene unite la cristologia e l’ecclesiologia, mi occupa personalmente da decenni. Ho pubblicato la mia tesi di abilitazione su questo tema, riprendendo nella terza edizione, gli articoli di Joseph Ratzinger che riguardano questo ambito tematico, pubblicati nella seconda edizione del suo “Lexikons für Theologie und Kirche”».

Di recente ha incontrato il Papa emerito Benedetto XVI?

«Si. Ho avuto l’onore il 12 marzo di quest’anno di avere una lunga conversazione con lui in quello che un tempo era un convento e che dal momento in cui è diventato Papa Emerito, è diventato la sua residenza. Questo regalo rimarrà per me per sempre indimenticabile. La sua figura ascetica riunisce in sé la nobiltà del suo spirito con l’umiltà della sua persona, segno distintivo di vera santità. Benedetto XVI possiede una memoria fenomenale, una cultura stupenda e una capacità di giudizio superiore».

L’Opera omnia in corso di pubblicazione di Joseph Ratzinger è garanzia di una solida teologia. Che cos’è che rende un grande teologo il Papa emerito?

«Una teologia sistematica che merita l’attributo “grande”, si distingue per quattro componenti: offre una sintesi che insegna a capire più profondamente il nesso tra le varie questioni e i temi; risponde alle sfide del tempo, nel quale è collocata; riflette, nel dialogo con altri scienziati, la mente e la fede della Chiesa cattolica; serve alla missione di annunciatrice della Chiesa. L’Opera omnia del Papa emerito, ormai divenuta, grazie all’edizione critica, quasi per intero chiara e comprensibile, soddisfa tutti e quattro questi criteri e impressiona non solo per la sua grande mole, ma anche per la sua riunificazione della molteplicità in un intero. Sebbene Joseph Ratzinger non abbia presentato un progetto completo della dogmatica, ma abbia piuttosto risposto alle richieste attraverso numerosi articoli, trattazioni e discorsi, le sue pubblicazioni appaiono come le parti di un unico puzzle. Ne risulta un quadro generale coerente e le coordinate di questo quadro sono: l’ontologia trinitaria; la storia di Gesù come manifestazione di Dio stesso; la necessità universale di salvezza della vicenda di Cristo e della Chiesa. L’opera teologica di Joseph Ratzinger è alla pari con le opere teologiche di Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar o Karl Rahner. E si distingue per l’unione di scrupolosità tedesca e chiarezza mediterranea».

Oggi la carenza di tensione verso il soprannaturale è più accentuata che mai. Forse perché la teologia si è allontanata troppo dalla sua natura di “scientia Dei”?

«La teologia cristiana, che dichiara chiaramente ed espone allo stesso tempo le sue premesse ad ogni critica e ad ogni diatriba, mette a confronto le singole scienze con una risposta alla questione del significato, vissuta da due millenni da una considerevole parte dell’umanità, una risposta che ha conseguenze vincolanti per il valore del singolo essere umano, per il rapporto con la tecnica genetica o l’eutanasia, con la definizione di giustizia sociale e con la pianificabilità del futuro. Jürgen Habermas riconosce il potenziale del senso della tradizione cristiana, sa anche però che una società dalla visione del mondo pluralistica, ne può approfittare fino a che vi è un numero sufficientemente grande di cristiani e cristiane che riconoscono la verità in Cristo. La teologia genuinamente cristiana riflette la verità vissuta diacronicamente e sincronicamente del credo cristiano. Distruggerebbe se stessa se analizzasse e spiegasse il cristianesimo solo dal punto di vista storico. Per questo Papa Benedetto XVI ha invocato in molti suoi discorsi la questione della indivisibilità della teologia dalla questione della verità».

Nella storia della Chiesa attacchi e contestazioni ai Papi soprattutto da parte interna alla Chiesa stessa si sono sempre verificati. Oggi è il turno di Papa Francesco. Tutto ciò può considerarsi fenomeno dello Spirito Santo o fenomeno di “pessimi” cristiani?

«Esiste una critica che serve all’unità e c’è una critica che divide. La prima si riconosce dalla sua discrezione. Non arriva al pubblico. Evita ogni tipo di vituperazione, sospetto e insinuazione personale. Un esempio nella storia della Chiesa è la critica di Santa Caterina da Siena ai Papi che si rifiutavano di tornare a Roma da Avignone. Queste lettere di questa coraggiosa semplice donna del popolo all’uomo più potente della Chiesa, sono state pubblicate dopo la morte di tutti gli interessati. E sono, nella massima chiarezza, espressione di un profondo amore per la Chiesa. La critica che scaturisce dall’amore non ha mai danneggiato l’unità».

Quale consiglio si sente di dare ai teologi di questo inizio di terzo millennio?

«Papa Benedetto XVI concepisce la teologia come rivelazione della ragione della fede. Lui vive da decenni, quello che è una personalità teologica. Perchè in lui vita e pensiero hanno raggiunto l’unità. La sua correttezza e il suo impegno nei confronti della questione, la sua capacità di relativizzare se stesso, la sua incorruttibile capacità di riconoscere l’argomentazione più potente, sono i frutti di un pensiero plasmato da ascesi e purezza. Un buon teologo deve sorprendersi a raggiungere la chiarezza interiore nel bel mezzo della vita di tutti i giorni, per esempio alla cassa di un supermercato o fermo al semaforo, riflettendo continuamente su ciò che ha ascoltato o letto. La rivelazione pubblica della ragione della propria fede richiede essere riscoperta nuovamente ogni giorno. L’impedimento di molti studenti è costituito, oltre che da una scarsa cultura libraria e dalla continua distrazione da parte di internet o della televisione, dalla carenza di uno studio filosofico scrupoloso e approfondito. È soprattutto la filosofia che preserva il teologo dal diventare superficiale, dal scambiare la critica con la conoscenza e la parte con il tutto. Il positivismo ampiamente diffuso e il recente clericalismo, sono due facce della stessa medaglia. C’è una mancanza di spiritualità che confonde le citazioni con le argomentazioni e il potere con la competenza».

TRATTO DA VATICAN INSIDER DOCUMENTI