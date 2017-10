TRENTANOVE ANNI FA COME OGGI L’ELEZIONE DI GIOVANNI PAOLO II – L’ENCICLICA “VERITATIS SPLENDOR” E’ INFALLIBILE? Per Benedetto XVI “Studiare e assimilare questa enciclica rimane un grande e importante dovere”, come ebbe a scrivere ancora nel 2014, in occasione della canonizzazione del suo Amato Predecessore

Nell’attuale clima di confusione e dibattito sul contenuto di Amoris laetitia , ho recentemente riveduto Veritatis Splendor , la lettera enciclica del Papa Giovanni Paolo II sulla teologia morale del 1993, citata in tre dei cinque dubia relativi a Amoris laetitia.

Non è il mio intento entrare qui in nessuna delle controversie che circondano Amoris laetitia . La mia specializzazione teologica si concentra sui temi del magistero, dell’autorità e dell’infallibilità ( la dissertazione sul magistero ordinario e straordinario di Joseph Kleutgen al Concilio Vaticano II sta per essere pubblicata il 31 dicembre 2017), e quindi il mio primo pensiero durante la lettura di Veritatis lo splendore fu: sono tutti i punti dottrinali proposti infallibilmente qui?

È generalmente dato per scontato che la Veritatis Splendor sia un esercizio del magistero autentico, ma non infallibile, che richiede quindi una presentazione religiosa della volontà e dell’intelletto ( CIC, 752 ), ma non un assenso definitivo ( CIC, 750 ). Ricordo altresì che l’arcivescovo Tarcisio Bertone, segretario del CDF sotto la prefettura del Cardinale Ratzinger, aveva parlato di Veritatis splendor insieme a Evangelium vitae e Ordinatio sacerdotalis come esempi di conferme formali papali delle dottrine infallibilmente insegnate dal magistero ordinario e universale (L’Osservatore Romano, Documenti Magisteriali e Dissent Public ).

Ora lo stesso Bertone nega che questi tre documenti contengano alcuna definizione infallibile solenne pur affermando che le dottrine proclamate in esse sono irreformabili. Ma le ragioni che egli dà per non considerarle come solenni definizioni in proprio proprio riposano su due falsi presupposti:

In primo luogo, la sua argomentazione sostiene implicitamente che solo le definizioni del dogma contano come solenni definizioni ex cathedra ; cioè solo le definizioni che propongono una dottrina come quella che deve essere fermamente ritenuta contenuta nella divina rivelazione . Questo è un malinteso molto comune, ma il fatto è che il papa parla anche ex cathedra quando definisce le verità secondarie della dottrina cattolica ; cioè, quando propone una dottrina come quella che deve essere definitivamente considerata come pertinente alla divina rivelazione .

In secondo luogo, la sua argomentazione assume che una dottrina non può (o almeno non dovrebbe) essere infallibilmente insegnata dalla Chiesa più di una volta. Cioè, egli sostiene il fatto che una certa dottrina che è già stata infallibilmente insegnata dal magistero ordinario e universale , alla conclusione che sarebbe impossibile (o almeno inopportuno) per la stessa dottrina essere infallibilmente definito dal magistero straordinario (ad esempio con una solenne definizione ex cathedra ). Anche questo malinteso è abbastanza diffuso oggi, ma non ve ne è alcuna giustificazione in nessuno dei testi magisteriali che si occupano della questione; e infatti, ci sono molte prove al contrario.

Ora, essendomi già fermamente convinto che Ordinatio sacerdotalis e Evangelium vitae contengono solenni definizioni infallibili ex cathedra , mi è sembrato giusto chiedermi se anche in Veritatis splendor ve ne fossero, visto che Bertone aveva trattato insieme i tre documenti come portando (almeno nella sua mente ) un simile peso magisteriale.

Tre criteri per l’infallibilità papale

Il Primo Concilio Vaticano insegna che il papa parla in modo infallibile quando: “nell’esercizio del suo incarico come pastore e maestro di tutti i cristiani, in virtù della sua suprema autorità apostolica, definisce una dottrina sulla fede o la morale da tenere da tutta la Chiesa . “Ci sono tre condizioni essenziali date qui come si può chiaramente vedere dalla Dichiarazione Ufficiale di questo testo data a Vaticano I dal Vescovo Gasser (una lettura da leggere per chi vuole veramente capire l’infallibilità papale) e dalla riformulazione del dottrina del Vaticano II. Lumen gentium afferma che il papa parla in modo infallibile quando: “come supremo pastore e maestro di tutti i fedeli, che conferma i suoi fratelli nella loro fede, con un atto definitivo egli proclama una dottrina della fede o della morale”. In breve, le tre condizioni essenziali sono :

Da parte del soggetto : Il papa deve agire come capo della Chiesa universale (non come una persona privata o addirittura come il vescovo locale della diocesi di Roma). Da parte dell’oggetto : Il papa deve insegnare una questione di fede o di morale (al contrario di legislazione su questioni di governo o di disciplina). Da parte dell’atto : Il papa deve proporre la dottrina in modo definitivo .

Cosa significa definire la dottrina?

Le prime due condizioni sono generalmente molto facili da verificare. Il terzo può essere confuso, e tentativi di spiegare spesso confondono ulteriormente la questione. Per capirlo giustamente non possiamo fare meglio che ascoltare il vescovo Gasser mentre lo spiega ai padri del Concilio Vaticano Primo prima della votazione finale che approva il testo:

Non è sufficiente che qualsiasi modo di proporre la dottrina sia sufficiente anche quando esercita il suo ufficio come pastore e maestro supremo. Piuttosto, è richiesto l’intento manifesto di definire la dottrina, o di porre fine a un dubbio su una certa dottrina o di definire una cosa, dare un giudizio definitivo e proporre quella dottrina come quella che deve essere detenuta dalla Chiesa Universale.

Inoltre, Gasser riassume lo stesso punto come segue:

Il Romano Pontefice, grazie all’assistenza divina che gli è stata promessa, è infallibile, quando, per la sua suprema autorità, definisce una dottrina che deve essere tenuta dalla Chiesa Universale o, come molti teologi dicono, quando definisce definitivamente e conclusivamente il suo giudizio.

Dopo il discorso di Gasser, ancora una certa confusione tra i padri del concilio riguardo al significato della parola definisce e così il vescovo Gasser ha ripreso a parlare per spiegare come questa parola deve essere intesa in riferimento all’infallibilità papale:

Ora spiegherò in poche parole come questa parola “definisce” va intesa in base alla Deputazione de fide . Infatti, la Deputazione de fide non è della mente che questa parola debba essere intesa in senso giuridico in modo che significhi solo mettere fine alla controversia che è sorta rispetto all’eresia e alla dottrina che è giustamente fiduciosa. Piuttosto, la parola “definisce” significa che il Papa pronuncia direttamente e definitivamente la sua frase su una dottrina che riguarda questioni di fede o di morale e lo fa in modo che ciascuno dei fedeli possa essere certo della mente della Sede Apostolica , della mente del Romano Pontefice; in tal modo, ognuno può sapere in modo certo che una tale o una tal’altra dottrina si ritiene eretica, prossima all’eresia, certa o errata, ecc., dal romano pontefice.

Quando il papa «definisce» la dottrina o «proclama con un atto definitivo»?

Quando manifestamente intende porre fine a un dubbio su una certa dottrina;

Quando dà un giudizio definitivo e propone una dottrina come quella che deve essere tenuta dalla Chiesa Universale;

Quando definisce definitivamente e conclusivamente il suo giudizio;

Quando pronuncia direttamente e definitivamente la sua sentenza in modo da poter sapere certamente che una data dottrina è ritenuta eretica, prossima all’eresia, certa o errata, ecc., dal romano pontefice.

La Veritatis splendor definisce la dottrina?

Giovanni Paolo II lo fa in Veritatis splendor ? Ci sono forse buone ragioni per pensare che non solo insegna, ma definisce (nel senso sopra descritto) il punto centrale dottrinale dell’intera enciclica: cioè che esistono leggi morali universali e immutabili che vietano atti intrinsecamente maligni .

1. Il papa esplicitamente invoca la sua autorità apostolica con riferimento a questa affermazione: “Ognuno di noi sa quanto sia importante l’insegnamento che rappresenta il tema centrale di questa Enciclica e che viene oggi riesposto con l’autorità del Successore di Pietro” (115 ).

2. Esplicitamente afferma che questo insegnamento si basa sulla Sacra Scrittura: “Nell’insegnamento dell’esistenza di atti intrinsecamente cattivi, la Chiesa accetta l’insegnamento della Sacra Scrittura. L’apostolo Paolo enfaticamente afferma: «Non siate ingannati: né gli immorali, né gli idolatri, né i adulteri, né i perversi sessuali, né i ladri, né gli avidi, né gli ubriachi né i ribelli né i ladri erediteranno il Regno di Dio» (1 Cor6: 9-10) “(81).

3. Ripete la sua condanna dell’errore opposto a questa verità due volte nello spazio di quattro paragrafi al centro dell’enciclica (79, 82). Questo è molto insolito e non può che dare forza aggiunta alla condanna.

4. Fa uso del linguaggio dell’obbligazione (mediante il gerundismo predicativo) e sceglie il termine forte ” respuenda est “, che significa letteralmente “deve essere sputato, spezzato, respinto”.

5. Identifica in modo specifico la tesi condannata come erronea . Nel linguaggio tecnico della teologia, la negazione di un dogma è descritta come eretica , il rifiuto di una verità definitiva della dottrina cattolica è descritto come erroneo e il rifiuto dell’autenticità cattolica è descritto come rash o presuntuoso . Quindi, condannare una tesi come erronea significa proporre la proposta contraria come una verità definitiva della dottrina cattolica.

La realtà degli atti intrinsecamente malvagi

Ecco la doppia condanna nel cuore della Veritatis Splendor:

79. Si deve dunque respingere ( respuenda est igitur ) la tesi, propria delle teorie teleologiche e proporzionaliste, secondo cui sarebbe impossibile qualificare come moralmente cattiva secondo la sua specie — il suo «oggetto» — la scelta deliberata di alcuni comportamenti o atti determinati prescindendo dall’intenzione per cui la scelta viene fatta o dalla totalità delle conseguenze prevedibili di quell’atto per tutte le persone interessate. 82. È per questo — lo ripetiamo — che è da respingere come erronea l’opinione che ritiene impossibile qualificare moralmente come cattiva secondo la sua specie la scelta deliberata di alcuni comportamenti o atti determinati, prescindendo dall’intenzione per cui la scelta viene fatta o dalla totalità delle conseguenze prevedibili di quell’atto per tutte le persone interessate. Senza questa determinazione razionale della moralità dell’agire umano, sarebbe impossibile affermare un «ordine morale oggettivo» 135 e stabilire una qualsiasi norma determinata dal punto di vista del contenuto, che obblighi senza eccezioni; e ciò a scapito della fraternità umana e della verità sul bene, e a detrimento altresì della comunione ecclesiale.

J ohn P. Joy, da OnePeterFive, ottobre 2017

