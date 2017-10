CARDINALE RATZINGER: criticare le osservazioni papali è «necessario» quando «mancano di sostegno»

Il futuro Papa Benedetto XVI ci aveva avvertito, nei primi anni ’70, che i papi avrebbero potuto rendere “dichiarazioni” incompatibili con la dottrina autentica e storica della Chiesa cattolica, che avrebbero richiesto “critiche” su tali pronunciamenti.

Le affermazioni, rese trentatré anni prima che Joseph Raztinger diventasse papa, sono state ripubblicate nel 2009, quattro anni dopo che egli diventò il Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica.

“La fede si basa sui dati oggettivi della Scrittura e del dogma che, anche in tempi oscuri, può scomparire spaventosamente dalla coscienza della maggior parte della cristianità (statisticamente), senza tuttavia perdere in alcun modo il loro carattere obbligatorio e vincolante”: Così scrisse Joseph Ratzinger nel 1972.

In questi casi il papa dovrebbe “andare contro le statistiche” che indicano la popolarità dei falsi insegnamenti “, e questo dovrà essere fatto nel modo decisivo dal momento che la testimonianza della tradizione è chiara”, ha scritto Ratzinger.

“Al contrario, la critica dei pronunciamenti pontifici sarà possibile e anche necessaria, nella misura in cui manca di sostegno nella Scrittura e nel Credo, cioè nella fede di tutta la Chiesa”, ha aggiunto.

Ratzinger sosteneva che anche una “decisione definitiva vincolante” dal papa non sarebbe valida se non ci fosse “nessuna chiara evidenza dalle fonti” della dottrina cattolica.

“Se non è disponibile né il consenso di tutta la Chiesa, né è disponibile una chiara evidenza delle fonti, una decisione vincolante ultima non è possibile. Se per caso avesse luogo formalmente, mancherebbero comunque le condizioni per un tale atto, e quindi dovrebbe essere sollevata la questione riguardo alla sua legittimità “, ha scritto.

I brani sono stati scritti come parte di un lavoro intitolato “Das neue Volk Gottes” (“Il nuovo popolo di Dio”), pubblicato nel 1972 e ripubblicato in un’antologia delle sue opere “Fede, ragione, verità e amore” (Fede, ragione, verità e amore “) nel 2009, dopo che Ratzinger era diventato papa. Le parole sono state tradotte in inglese per un recente post nel blog di Rorate Caeli.

Le citazioni sono state rivelate in mezzo a una serie di accuse di disprezzo e di disobbedienza lanciate contro i firmatari della “Correzione Filiale” di Papa Francesco, che cerca di correggere pubblicamente il papa per alcune “eresie” che la Correzione lo accusa di aver insegnato nella sua l’esortazione apostolica Amoris Laetitia, per quanto riguarda la natura del peccato e la possibilità di ricevere la Santa Comunione in uno stato di peccato mortale.

Il Vicario Generale dell’Opus Dei, associazione dei fedeli cattolici a portata globale e influenza, ha accusato i firmatari della Correzione Filiale di “attaccare il papa” correggendolo pubblicamente, un sentimento condiviso da Robert Fastiggi, teologo e professore di seminario. Il portavoce principale dei firmatari, Joseph Shaw, ha osservato che i tentativi privati ​​di correggere il papa sono stati rispettati con il silenzio e che il codice di diritto canonico parla di un “dovere” dei fedeli a diffondere talvolta le loro opinioni ad altri cattolici .

Accuse simili sono state fatte contro i quattro cardinali che hanno presentato cinque domande o “dubia” a papa Francesco alla fine del 2016, chiedendogli un chiarimento di alcuni punti in Amoris Laetitia.

Matthew Cullinan Hoffman

da LifeSiteNews.com, 9 ottobre 2017

