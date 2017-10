UN SANTO ROSARIO PER LE INTENZIONI DI PAPA BENEDETTO XVI IL 13 OTTOBRE 2017 … UNITI PER LA CHIESA SANTA ROMANA CATTOLICA ED APOSTOLICA…

Celebrazioni nella Cappellina delle Apparizioni Comunicato: il prossimo giorno 13 ottobre, non sarà recitato il Rosario delle 18h30, a causa della Sessione Solenne di Chiusura del Centenario delle Apparizioni di Fatima. Per questa stessa ragione, non sarà possibile, nei giorni 12 e 13 ottobre, accedere alla Basilica di Nostra Signora del Rosario. Richiediamo la comprensione di tutti i pellegrini.