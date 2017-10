BENEDETTO XVI S’E’ FATTO FRANCESCANO

Francescano vero. Contro tutti gli abusi ecologisti, pacifisti e sincretisti. Riparare la Chiesa era il compito affidato da Gesù al santo di Assisi. Il papa l’ha fatto suo e lo ripropone come modello per oggi

ROMA, 11 settembre 2006 – Nel giro di pochi giorni Benedetto XVI è tornato due volte sulla figura di san Francesco di Assisi.

L’ha fatto il 31 agosto parlando ai preti della diocesi di Albano, da lui ricevuti nel palazzo pontificio di Castel Gandolfo.

L’ha fatto il 4 settembre inviando un messaggio al vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, in occasione dell’ottavo centenario della conversione del santo.

Ai preti di Albano il papa ha detto di san Francesco:

“Non era solo un ambientalista o un pacifista. Era soprattutto un uomo convertito. Ho letto con grande piacere che il vescovo di Assisi, monsignor Sorrentino, proprio per ovviare a questo ‘abuso’ della figura di san Francesco, in occasione dell’ottavo centenario della sua conversione vuol indire un ‘Anno di conversione’, per […] far capire che cos’è la conversione collegandoci anche alla figura di san Francesco, per cercare una strada che allarghi la vita. Francesco prima era quasi una specie di play-boy. Poi, ha sentito che questo non era sufficiente. Ha sentito la voce del Signore: ‘Ricostruisci la mia casa’. E man mano ha capito cosa voleva dire ‘costruire la casa del Signore’”.

E nel messaggio al vescovo di Assisi ha così proseguito la sua riflessione, prendendo spunto dall’incontro interreligioso per la pace tenuto da papa Karol Wojtyla vent’anni prima, nel 1986, nella città di san Francesco:

“Per la sua iniziativa audace e profetica, Giovanni Paolo II volle scegliere il suggestivo scenario di codesta città di Assisi, universalmente nota per la figura di san Francesco. In effetti, il Poverello incarnò in modo esemplare la beatitudine proclamata da Gesù nel Vangelo: ‘Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio’ (Matteo 5, 9). La testimonianza che egli rese nel suo tempo ne fa un naturale punto di riferimento per quanti anche oggi coltivano l’ideale della pace, del rispetto della natura, del dialogo tra le persone, tra le religioni e le culture. È tuttavia importante ricordare, se non si vuole tradire il suo messaggio, che fu la scelta radicale di Cristo a fornirgli la chiave di comprensione della fraternità a cui tutti gli uomini sono chiamati, e a cui anche le creature inanimate – da ‘fratello sole’ a ‘sorella luna’ – in qualche modo partecipano. Mi piace pertanto ricordare che, in coincidenza con questo ventesimo anniversario dell’iniziativa di preghiera per la pace di Giovanni Paolo II, ricorre anche l’ottavo centenario della conversione di san Francesco. Le due commemorazioni si illuminano reciprocamente. Nelle parole a lui rivolte dal Crocifisso [della chiesa] di San Damiano – ‘Va’, Francesco, ripara la mia casa…’ –, nella sua scelta di radicale povertà, nel bacio al lebbroso in cui s’espresse la sua nuova capacità di vedere ed amare Cristo nei fratelli sofferenti, prendeva inizio quell’avventura umana e cristiana che continua ad affascinare tanti uomini del nostro tempo e rende codesta città meta di innumerevoli pellegrini”.

In entrambi i suoi interventi Benedetto XVI ha detto di voler correggere gli “abusi” e i “tradimenti” che snaturano il vero san Francesco.

E per richiamare quale sia il falso san Francesco, a Benedetto XVI sono bastati due aggettivi: “ambientalista” e “pacifista”.

A giudizio del papa, a questa deformazione della figura del santo contribuiscono in parte anche gli ordini religiosi da lui nati. Questo, almeno, è ciò che si ricava dal “motu proprio” con cui nel novembre del 2005 Benedetto XVI ha ricondotto a disciplina i due conventi francescani di Assisi, imponendo loro di obbedire al vescovo e al cardinale legato, e di non svolgere attività pubbliche senza il loro consenso.

Ma più che la parte critica, nella riflessione di Benedetto XVI su san Francesco, ciò che impressiona è la parte costruttiva.

La verità di san Francesco – ha sottolineato il papa – è la sua “scelta radicale di Cristo”, la conversione suscitata in lui dalle parole di Gesù crocifisso: “Va’, ripara la mia casa”.

A questo ripristino del vero san Francesco Joseph Ratzinger pensava da tempo.

Quando nel novembre del 2005 il papa nominò vescovo di Assisi monsignor Sorrentino – in precedenza segretario della congregazione vaticana per la liturgia – fu lui, Benedetto XVI, a suggerire al nuovo vescovo di dedicare la prima lettera pastorale alla conversione di san Francesco avvenuta nel 1206.

Nel colloquio che ebbe con Sorrentino in occasione della nomina, il papa gli disse che “tutta la vicenda di Francesco è racchiusa nelle parole con cui il Crocifisso di San Damiano invia Francesco a riparare la Chiesa”.

Il nuovo vescovo di Assisi fu fedele alla consegna. La sua prima lettera pastorale, pubblicata la scorsa Quaresima, ha in copertina l’immagine del Crocifisso di San Damiano (vedi foto) e per titolo le parole dette da Gesù al santo: “Francesco, va’, ripara la mia casa”.

In un passaggio della lettera pastorale, monsignor Sorrentino le riporta e commenta così:

“‘Francesco, va’, ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina’. Questa parola del Crocifisso spinse immediatamente Francesco a dedicarsi al restauro materiale della chiesetta di San Damiano e di altre chiese. Ma poteva limitarsi a questo il significato di quella voce? I biografi vi leggeranno la missione del Poverello per il rinnovamento spirituale della cristianità. È indubbio che vi fosse anche questo. A me sembra tuttavia che nel travaglio spirituale che il giovane Francesco stava vivendo, quella parola di vocazione e di missione fosse da lui percepita innanzitutto come un invito a portare fino in fondo la conversione già iniziata, facendo propri l’ansia e i disegni di Cristo per la sua Chiesa”.

Il san Francesco che Benedetto XVI vuole restituire alla sua verità è dunque questo: un convertito che ha compiuto per Gesù crocifisso una “scelta radicale” e da lì “man mano ha capito cosa voleva dire ‘riparare la casa del Signore’”.

È un modello di conversione e di santità che papa Ratzinger ritiene più che mai valido per la Chiesa d’oggi.

Pietro Messa, francescano e professore di teologia spirituale alla Pontificia Università “Antonianum” di Roma, scrive al termine di un sua nota inedita su questa “nuova ermeneutica per san Francesco d’Assisi” proposta da Benedetto XVI:

“Benedetto XVI propone come chiave ermeneutica, ossia interpretativa, della vicenda di san Francesco d’Assisi il colloquio con il Crocifisso di San Damiano che lo invia a riparare la Chiesa. Ed è riparare la Chiesa ciò che sta a cuore prima di tutto a Benedetto XVI”.

Oltre che su san Francesco, il messaggio di Benedetto XVI al vescovo di Assisi – datato 2 settembre e diffuso il 4 – si sofferma sull’incontro interreligioso per la pace tenuto ad Assisi vent’anni fa, il 27 ottobre 1986, da Giovanni Paolo II.

Anche qui per rimuovere “equivoci”, “confusioni” e “cedimenti” nati da quell’incontro e dalle sue successive repliche.

L’ultima di queste repliche, organizzata dalla Comunità di sant’Egidio, si è svolta ad Assisi il 4 e 5 settembre scorsi.

Il vescovo di Assisi aveva invitato Benedetto XVI a prendervi parte. Ma il papa aveva risposto di no: “Nella città di san Francesco ho intenzione di andare, ma non in questa occasione”.

Le riserve di Ratzinger sugli abusi connessi agli incontri interreligiosi inaugurati da papa Wojtyla erano note da tempo, ed egli le esplicita in questo messaggio.

Ma è interessante che, nel criticare gli abusi, Benedetto XVI utilizzi affermazioni dello stesso Giovanni Paolo II, che già allora mettevano in guardia da cedimenti al sincretismo e al relativismo.

Ecco qui di seguito il passaggio “ad hoc” del messaggio :

“Per non equivocare sul senso di quanto, nel 1986, Giovanni Paolo II volle realizzare, e che, con una sua stessa espressione, si suole qualificare come ‘spirito di Assisi’, è importante non dimenticare l’attenzione che allora fu posta perché l’incontro interreligioso di preghiera non si prestasse ad interpretazioni sincretistiche, fondate su una concezione relativistica. Proprio per questo, fin dalle prime battute, Giovanni Paolo II dichiarò: ‘Il fatto che noi siamo venuti qui non implica alcuna intenzione di ricercare un consenso religioso tra noi o di negoziare le nostre convinzioni di fede. Né significa che le religioni possono riconciliarsi sul piano di un comune impegno in un progetto terreno che le sorpasserebbe tutte. E neppure è una concessione al relativismo nelle credenze religiose…’ (Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 1986, vol. II, p.1252). Desidero ribadire questo principio, che costituisce il presupposto di quel dialogo tra le religioni che quarant’anni or sono il Concilio Vaticano II auspicò nella dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane (cfr “Nostra Aetate”, 2). Colgo volentieri l’occasione per salutare gli esponenti delle altre religioni che prendono parte all’una o all’altra delle commemorazioni assisane. Come noi cristiani, anch’essi sanno che nella preghiera è possibile fare una speciale esperienza di Dio e trarne efficaci stimoli nella dedizione alla causa della pace. È doveroso tuttavia, anche in questo, evitare inopportune confusioni. Perciò, anche quando ci si ritrova insieme a pregare per la pace, occorre che la preghiera si svolga secondo quei cammini distinti che sono propri delle varie religioni. Fu questa la scelta del 1986, e tale scelta non può non restare valida anche oggi. La convergenza dei diversi non deve dare l’impressione di un cedimento a quel relativismo che nega il senso stesso della verità e la possibilità di attingerla”.

