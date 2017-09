CARDINALE MULLER: suggerisce che Papa Francesco nomini un gruppo di cardinali per iniziare una vera “disputa teologica” con i suoi critici

I chierici e gli studiosi “rispettosamente” hanno insistito sul fatto che Papa Francesco condanni le eresie che ha sostenuto direttamente o indirettamente e che insegni la verità della fede cattolica nella sua integrità.

La risposta ufficiale del Vaticano è stata quella di non rispondere all’iniziativa, né tentare di affrontare le questioni sostanziali sollevate nella correzione.

Vaticano: risposta ingiustificata

Il Registro ha appreso che gli alti funzionari ritengono che una risposta non sia giustificata, in parte perché dicono che è stato firmato solo da un numero relativamente piccolo di cattolici che considerano non essere nomi importanti e perché uno di loro è il vescovo Bernard Fellay, superiore generale della Società di San Pio X, che considerano come un rinnegato responsabile di una fraternità sacerdotale non in piena comunione con Roma.

(Nonostante i loro sforzi per ignorarlo, il Vaticano è stato comunque costretto a rispondere obliquamente alla correzione del 25 settembre, avendo segnalato che il Vaticano avrebbe bloccato l’accesso al sito di “correzione filiale” sui suoi computer di servizio. In sé il sito era accessibile, ma non una delle sue pagine in cui le persone potevano firmare l’iniziativa.

Il Vaticano ha attribuito questo ad un firewall che viene automaticamente attivato per impedire l’accesso a siti web immorali o visualizzare determinati tipi di pubblicità. Il direttore della Stampa della Santa Sede, Greg Burke, ha dichiarato che “solo quando cerca di portarti ad un’altra pagina, un” dominio parcheggiato “fa il filtro. Filtri normali sul lavoro, come qualsiasi azienda ha nei suoi computer”.

“Non puoi davvero immaginare che facciamo questo [bloccare il sito] per una lettera con 60 nomi”, ha scherzato sul quotidiano italiano Il Giornale. )

Il silenzio generale è in linea con la risposta del Papa e del Vaticano a cinque altre importanti iniziative , tra cui i dubia emessi da quattro cardinali poco più di un anno fa, in cui hanno posto cinque domande volte a chiarire le ambiguità in Amoris Laetitia .

Quelli preoccupati per gli insegnamenti del Papa, tuttavia, sostengono che queste questioni sono di fondamentale importanza per la Chiesa.

Douglas Farrow, professore di pensiero cristiano nella Scuola di studi religiosi dell’Università McGill di Montreal, ha dichiarato: “qualunque cosa si pensi della saggezza o della tempistica di questa” correzione filiale “, o anche del modo in cui tratta la questione, non si può negare che in sostanza è solida e che le questioni che solleva sono di fondamentale importanza “.

Farrow, che non ha firmato la correzione, ma in aprile ha partecipato ad una conferenza a Roma di studiosi laici che hanno chiesto chiarezza su Amoris Laetitia, ha affermato che le questioni sono così serie che richiedono l’attenzione concertata del pontefice e dell’intero episcopato. ”

Robert Royal, presidente dell’Istituto di Fede e Ragione, ha detto che è stato sottolineato che Papa San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno affrontato prima simili divisioni nella Chiesa, ma ha detto che quei papi erano “più inclusivi” nella loro risposta papale.

“Non saprei come consigliare il Vaticano a questo proposito”, ha detto Royal, “se non dando qualche segno che coloro che rispettano gli insegnamenti della Chiesa validi fino a pochi anni fa siano rispettati e sentiti, e così si potrebbe aiutare a stabilire quel dialogo che ci è sempre stato detto di voler perseguire. ”

Ma anche Royal ha riconosciuto che l’inclusione del Vescovo Fellay tra i firmatari del documento filiale era stata problematica. “Non per mancanza di rispetto verso di lui”, disse, “ma complicava tutto”.

Correzioni separate

Alcuni rapporti hanno erroneamente affermato che la correzione filiale sia come quella che i due ” cardinali dei dubia “, Raymond Burke e Walter Brandmüller, si sono impegnati a compiere e si chiedono perché non fossero tra i firmatari.

Ma gli organizzatori hanno sottolineato che questa non è stata la correzione che i cardinali hanno in programma di emanare perché il Cardinale Burke ha comunicato che qualcosa che i cardinali faranno, sarà come una “correzione fraterna” piuttosto che “filiale”, se Papa Francesco rimarrà in silenzio sui dubia .

La correzione filiale “è stata intrapresa indipendentemente dalle comunicazioni in corso del Cardinale Brandmüller e di me stesso, e dei defunti Cardinali Caffarra e Meisner, al Santo Padre per quanto riguarda i dubia “, ha dichiarato il Cardinale Burke. “Pertanto, il fatto che il mio nome non appaia sulla correzione filiale non ha alcun significato”.

Il professor Joseph Shaw, portavoce dell’iniziativa di correzione filiale, ha detto al Registro il 25 settembre che gli organizzatori “deliberatamente non hanno coinvolto i cardinali dei dubia perché volevamo un’iniziativa indipendente”.

Per la maggior parte dei cattolici, però, le accuse contro il papa non meritano probabilmente molta attenzione perché mancano di una conoscenza sufficiente della loro fede, secondo Royal.

“Molti cattolici in diversi continenti non hanno la minima conoscenza o comprensione delle basi della fede”, ha detto Royal. “La Chiesa ha un enorme compito evangelico che non sarà colmato dal solo parlare di misericordia e di dialogo”.

“Per la maggior parte delle persone,” ha aggiunto Royal, “temo che questa polemica volerà sopra le loro teste, oltre a confermare la loro impressione che non c’è comunque nulla di veramente solido e incontrastato nell’insegnamento cattolico”.

A partire dallo scritto, e poiché la correzione è stata pubblicata domenica, altri 17 sacerdoti e professori hanno messo i loro nomi alla correzione filiale , compreso quello del vescovo emerito Rene Henry Gracida , 94, di Corpus Christi, in Texas, portando il numero totale a 79.

da national Catholic Register, Edward Pentin, 26 settembre 2017

nostra traduzione