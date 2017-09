ETTORE GOTTI TEDESCHI: Un messaggio politico che vorrebbe diventare religioso (Risposta a Galli della Loggia )

Ernesto Galli della Loggia (sul Corriere della Sera di venerdi 15settembre) propone una importante , ma piuttosto sofisticata ,spiegazione sulla fine del messaggio cristiano a prestarsi a divenire politico. In pratica sulla fine della influenza della Chiesa cattolica sulla politica . Galli della Loggia , storico e finissimo intellettuale, non propone certamente un simile messaggio fine a sé stesso.

Vediamo però se ho ben capito. A supporto delle sue affermazioni egli porta varie ragioni di carattere geopolitico sui grandi cambiamenti di potere che necessariamente hanno influenzato le esigenze sociali di morale religiosa e quindi il ruolo della religione cattolica (e della Chiesa) che non può pertanto pretendere più di esser più parte di una “religione civile” (da sempre avversata dal laicismo) , sacralizzando in qualche modo alcuni valori politici.

Tanto che l’attuale Pontefice (suppongo differentemente dal predecessore) avrebbe assunto come principale direttiva strategica, al fine di assicurare alla Chiesa cattolica “presenza sociale” , il comandamento della Misericordia , che nella prassi si deve intendere : Diritti Umani , rinunciando però così ad altri ruoli politici.Ma nell’ambito della cura dei diritti umani la Chiesa compete con Istituzioni internazionali ( dell’ONU soprattutto) e dovrebbe venir a patti con personaggi misteriosi che han valori “lievemente” differenti (tipo Soros).

Ho trovato difficile comprendere la conclusione dove spiega che per la Chiesa i Diritti Umani restano ancora oggi intesi “con radicalità che non ammette deroghe né compromessi “ (io non direi proprio…) e rischiano perciò di insistere nel ripresentare la Chiesa come proponente di una religione civile ( già rifiutata)il che confermerebbe che il cristianesimo resta “il cuore tuttora pulsante e problematico della nostra civiltà” . E’ proprio soprattutto l’espressione “problematico “ che mi ha fatto riflettere.

Per evidenti ragioni di spazio devo prescindere da molteplici considerazioni su chi ,e come, ha provocato tutto questo processo di laicizzazione( gnostico ) che Galli della Loggia lascia intuire . E’ curioso però che di questo processo si analizzino sempre le conseguenze ( la famosa “realtà” ) ,ma si ignorino le cause. Non commenterò neppure il ruolo delle famose Istituzioni (tipo ONU ) i cui segretari generali han persino dichiarato di perseguire un necessario sincretismo religioso per assicurare pace e benessere al mondo intero .

Vorrei fare solo una considerazione sugli effetti dell’ implicito invito alla Chiesa di esser meno radicale nella visione di cosa sono i diritti umani e pertanto meno problematica ( se capisco, facendo compromessi ). I diritti umani che si vorrebbe far sponsorizzare anche dalla Chiesa e che vengono appunto proposti da qualche decennio dagli organismi dell’ONU , sono conseguenza della nuova etica (gnostica), frutto delle scoperte scientifiche che influenzano le tendenze socioculturali .Tali diritti umani sono prodotti dalla scienza e sono imposti da organismo dell’ONU ( OMS) , ma per riuscirci devono anche ristrutturare il concetto di morale , di etica , magari anche sostituendo le autorità morali . Ciò risulta più evidente constatando che il Biodiritto (dell’Onu) ha ormai sostituito la Bioetica (della Chiesa cattolica) .

Una nuova autorità morale di una nuova santa sede sta imponendosi , è chiaro al lettore? Ciò significa che la vecchia autorità morale della vecchia santa sede dovrebbe rinunciare ai valori non negoziabili per” riconciliarsi con il mondo” , ma dovrebbe anche rinunciare a intervenire nella società affermando principi morali. In più per esser tollerata dovrebbe conseguentemente adattare alla “nuova esigenza etica” la dottrina cattolica (dogmi inclusi ), grazie alla legge (che io non conoscevo…) della “evoluzione teologica” . Ma ciò significherebbe accettare il processo di disumanizzazione, che sarà compensato dalla intelligenza artificiale che sancirà la vittoria della gnosi sulla Creazione….

…dimostrando di aver saputo rifarla .

Vorrei concludere però con due considerazioni . Io credo che si voglia ( definitivamente ) desacralizzare la religione cattolica e sacralizzare la religione gnostica .Ciò si tenterà forse di fare anche con la “mediazione “ della Chiesa attraverso l’equivoco misericordia-diritti umani. Forse questo tentativo potrebbe far riflettere sul perché Benedetto XVI è stato così osteggiato nel suo pontificato.

Come dice Galli della Loggia forse il messaggio cattolico non è più accettato per influenzare la politica , ma è anche certo che il messaggio politico non diventerà mai il messaggio cattolico .Non lo permetteremo. Qualcuno può anche pensarlo ,ma dimentica che la Chiesa è di Cristo . Oppure non lo ha affatto dimenticato, lo sa perfettamente , perciò la combatte…

Ettore Gotti Tedeschi

La Verità

