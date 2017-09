IL CARDINALE CAFFARRA RACCONTO’ A UN GIORNALISTA SPAGNOLO, GABRIEL ARIZA, CHE I CARDINALI DEI “DUBIA” ERANO TENUTI SOTTO CONTROLLO…..

Gabriel Ariza, giornalista che scrive per Infovaticana , riferisce come qualche mese fa egli stesso aveva visitato a casa sua a Bologna il cardinale recentemente deceduto Carlo Caffarra. In primo luogo, descrive il modesto appartamento in cui il Cardinale Caffarra aveva vissuto dopo il suo pensionamento, avvenuto nel 2015, come Arcivescovo di Bologna:

Devo dire che sono stato profondamente commosso dalla semplicità con cui ha vissuto il cardinale. Caffarra occupava un piccolo appartamento in uno degli edifici del seminario di Bologna. Un appartamento che aveva bisogno di una buona ristrutturazione, con pareti piene di fori e cavi appesi, e un sistema di riscaldamento più che carente. A Bologna, una città fredda, Caffarra trascorse le sue ore circondato da libri, lettere e documenti, e continuava a rispondere a qualsiasi lettera o e-mail ricevuta da tutto il mondo.

In occasione della sua visita, il cardinale Caffarra ha parlato con Ariza di molti argomenti importanti per includere il messaggio di suor Lucia di Fatima sulla lotta sul matrimonio e sulla famiglia, sulla crisi derivante da Amoris Laetitia e la successiva pubblicazione dei dubia . Mentre sosteneva che egli avrebbe preferito essere chiamato un uomo che ha rapporti con un altro uomo piuttosto che essere considerato “nemico del papa”, il cardinale Caffarra ha chiarito che negli ultimi decenni si sono verificati, fin da papa Paolo VI , alcuni sfortunati sviluppi riguardo al papato. Ariza riporta quanto segue:

Una delle cose che lo preoccupavano più [Caffarra] era la concezione che alcune persone hanno del papato. Ricordo che descrisse due sintomi: il primo, quando Pio XII voleva cambiare la disciplina del digiuno eucaristico, chiese a una commissione teologica non per prima cosa di studiare il cambiamento, ma prima di dirgli se lui avesse la legittimità di farlo modificare. Tale era la sensazione che Papa Pacelli aveva riguardo alla sua piccola dimensione come Sommo Pontefice. Il secondo sintomo era il giuramento dei cardinali. Caffarra ha affermato che, fino a Paolo VI, i cardinali giurarono sempre di dire la verità “e non quello che il papa vuole sentire”. Dopo le riforme di Montini, i cardinali ora si impegnano a difendere il Papa con il loro sangue.

Fu qui, nel contesto di questa distinzione molto importante, che il cardinale Caffarra, con tutta la sua esperienza di apprendimento e di vita, fece un esplicito riferimento inaspettato all’opera del professor Josef Seifer, lo stesso professore che ora è stato appena licenziato dalla sua cattedra alla Accademia Internazionale di Filosofia di Granada, in Spagna, per aver scritto alcune critiche pulite ma acute sul documento papale Amoris Laetitia . Come dice Ariza: ” A questo proposito [Caffarra] mi ha consigliato di leggere un grande intellettuale: Josef Seifert ” [la mia enfasi]

Gabriele Ariza rivela anche una parte importante della sua conversazione con il cardinale Caffarra, dove il cardinale conferma le voci sul fatto che i quattro cardinali dei dubia venissero monitorati. Ariza scrive:

Gli ho detto che avevo sentito che era stato controllato, che le sue comunicazioni erano state intercettate. Mi ha detto che sapeva che i quattro cardinali che avevano reso pubblico i dubia erano stati tenuti sotto osservazione, che avevano le loro comunicazioni controllate e che avrebbero potuto fare poco più che cercare una forma di comunicazione più sicura. È evidente che questo fatto non ha tolto la sua pace interiore, cioè che alcuni membri della curia sarebbero potuti venire a conoscenza dei loro più intimi segreti delle loro conversazioni. Perché lui era un uomo di Dio, ed era Gesù Cristo che usciva dalla sua bocca ogni volta che parlava.

Ariza stesso fa poi riferimento ad un precedente articolo di Edward Pentin, corrispondente di Roma del Registro Nazionale Cattolico, in cui lo stesso Pentin aveva riferito su tali fenomeni di sorveglianza a Roma. Ariza riassume parte dell’articolo di Pentin, dicendo:

Pentin racconta, ad esempio, come i funzionari di alto livello evitano di fornire dettagli sul loro lavoro al telefono, così come non parlano di niente nell’ufficio o così come lasciano il cellulare fuori dalla stanza ogni volta che hanno una riunione riservata. I tecnici IT [Information Technology] del Vaticano, infatti, possono ottenere l’accesso remoto ai computer di ogni membro della curia e, siccome la Città del Vaticano non è un esempio di garanzie procedurali sicure, la Gendarmeria Vaticana può utilizzare questo sistema senza prima dover ottenere un ordine del tribunale.

Lo stesso Gabriel Ariza conferma questo tipo di affermazione dicendo che egli stesso ha già testimoniato in un’occasione ” come un automobilista ha guardato la porta di un importante cardinale, notando chi stava salendo da lui e quanto tempo veniva trascorso insieme al cardinale.”

Già nel dicembre del 2016, Steve Jalsevac aveva scritto per LifeSiteNews su rapporti analoghi che gli arrivavano e dai suoi colleghi di Roma.

Dal momento che io stesso ho lavorato per alcuni anni con diversi membri della Curia romana, posso confermare dalla mia esperienza personale e dalle mie relazioni personali con prelati di alto rango, che effettivamente questo monitoraggio si svolge regolarmente. Nel mio caso, il mio indirizzo di posta elettronica è stato bloccato improvvisamente da alcuni destinatari del Vaticano, e che ciò accadde poco tempo dopo aver contattato alcuni membri progressisti della Curia e dopo aver scritto un rapporto critico su un evento vaticano. In alcuni casi, ho dovuto inviare la mia corrispondenza agli indirizzi di posta elettronica personali. In un’altra occasione, la mia conversazione telefonica con un sacerdote del Vaticano fu interrotta accidentalmente, e la nostra conversazione precedente continuava a essere udibile e ripetutamente riprodotta a me.

Questi sono le cose per intimidire e le cose del momento. Tuttavia, seguiamo, se possiamo, l’esempio coraggioso del cardinale Carlo Caffarra stesso. Perché non abbiamo niente di colpevole da nascondere , perciò continuiamo apertamente (e fedelmente) a lavorare per Cristo.

da One Peter Five, Mike Hikson, 12 settembre 2017, nostra traduzione