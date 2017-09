BOLOGNA , MORTO CAFFARA , IL RITRATTO , UN DON CAMMILLO FRA TROPPI PEPPONI

BOLOGNA – «Esiste per noi cardinali il dovere grave di consigliare il Papa nel governo della Chiesa. È un dovere, e i doveri obbligano». Con queste parole, lo scorso gennaio, Carlo Caffarra spiegò il senso (e rivendicò la scelta) di scrivere insieme ad altri tre porporati una lettera a papa Francesco in cui i quattro cardinali elencavano i loro dubia sulla Amoris laetitia e sull’attuale governo della Chiesa. Basterebbero quelle parole, le parole di un cardinale pronto a «discutere» anche col Papa, per capire di che tempra era fatto Caffarra: teologo rigoroso, pastore severo e netto, uomo e religioso che non amava i compromessi.

LA MALATTIA – Da tempo malato, aveva compiuto 79 anni a giugno dopo aver guidato la Chiesa bolognese per quasi dodici anni: dal dicembre del 2003, quando Giovanni Paolo II lo volle come arcivescovo di Bologna, fino all’ottobre del 2015. In quel dicembre di 14 anni fa Caffarra raccoglieva un’eredità pesante e ingombrante, quella del cardinale Giacomo Biffi, di cui si dimostrò fin dall’inizio un degno successore.

IL RITRATTO – I problemi più alti di teologia e di dottrina, certo, ma anche le beghe quotidiane (e amministrative) in una regione dove, da sempre, governano i «rossi», i Pepponi. D’altronde Caffarra, nato nel 1938 a Busseto, condivideva i natali con Giovannino Guareschi, che non a caso amava citare («Il più grande scrittore cattolico italiano del Ventesimo secolo»).Terre verdiane, bassa parmense. Padre falegname e madre bracciante: «Mi diedero un’educazione fortemente cristiana in una terra rossa». E in mezzo a tanti Pepponi, Caffarra decise di diventare un Don Camillo più duro di quello immaginato dal suo concittadino. Non a caso il sindaco Virginio Merola, nell’esprimere il cordoglio suo e della città, ha ricordato come «talvolta non condividessimo lo stesso punto di vista, magari su temi generali o etici, ma sempre nel profondo rispetto dei rispettivi ruoli. Bologna ha avuto con Caffarra un grande arcivescovo».Entra in seminario ad appena 11 anni («Mi sono sempre visto sacerdote»), l’ordinazione arriva nel 1961, a 23 anni. Poi gli studi a Roma, il dottorato in Diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana (tesi sulla «finalità» del matrimonio) e il Diploma di specializzazione in Teologia morale presso la Pontificia Accademia Alfonsina. Il giovane Caffarra insegna Teologia morale al Nord: Parma e Fidenza, poi Milano. Dove conosce e diventa amico di don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e liberazione. Negli anni Settanta inizia ad approfondire i temi del matrimonio, della famiglia e della procreazione: non li abbandonerà mai più. Nel ’74 entra nella Commissione Teologica Internazionale di Paolo VI, nel 1980 Giovanni Paolo II lo nomina esperto al Sinodo dei vescovi su matrimonio e famiglia. Un anno dopo gli assegna il mandato di fondare e presiedere il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi sul matrimonio e la famiglia. Nel 1983 è per un quinquennio consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede guidata dall’allora prefetto (e futuro papa Benedetto XVI) Joseph Ratzinger. Negli anni successivi insegnerà in Germania, Spagna, Cile, Messico, arrivando fino all’Australia.

A BOLOGNA – Un teologo concreto, immerso nell’attualità: nel 1989 è tra i protagonisti della conferenza internazionale sull’Aids voluta dal Vaticano. Nel 1995 diventa vescovo di Ferrara e Comacchio: riceve l’ordinazione episcopale dal cardinale Biffi. Alla fine del 2003 Giovanni Paolo II lo sceglie come successore di Biffi, ritiratosi per limiti d’età, alla guida dell’arcidiocesi bolognese. Tre anni dopo riceve da Benedetto XVI la berretta cardinalizia.I suoi dodici anni alla guida della Chiesa bolognese hanno lasciato il segno. «Se sarò rigido? Sì, soprattutto sulla difesa della dignità dell’uomo», promise in un’intervista alla vigilia del suo insediamento nel febbraio 2004. Fu di parola. Nei primi mesi di arcivescovado criticò Umberto Eco per il suo relativismo, attaccò «l’attitudine antistorica dei politici dell’Emilia-Romagna» per aver omesso nel preambolo dello Statuto regionale le radici cristiane della regione: «Si censurano diciotto secoli di storia». Le tensioni con l’allora sindaco Sergio Cofferati furono immediate. A partire dalla gestione degli sgomberi sul Lungoreno. «La Chiesa non è succursale di nessuno», rispose Caffarra al primo cittadino che aveva accusato la Chiesa di scarsa sensibilità dopo gli sgomberi. Non mollò la presa: «Spero che Cofferati incontri Gesù», disse a pochi giorni dal Natale del 2005. La sua guerra contro i Pacs, o qualsiasi forma di unione omosessuale, fu inesorabile: «La coppia omosessuale non può essere messa sullo stesso piano della famiglia». Innumerevoli le sue battaglie contro l’Arcigay e la comunità lgbt bolognese, tra cui la messa riparatrice contro la mostra blasfema sulla Madonna e la richiesta (esplicita) al Comune di non assegnare il Cassero all’Arcigay per «gli insulti abominevoli e satanici a Cristo sulla croce» del 2015.I suoi ritratti della città hanno scandito anni di tensione con le amministrazioni di centrosinistra.

LA PASSIONE – La Bologna «disgregata» del 2006, due anni dopo divenne la città «meno sazia e ancora disperata»: una definizione che riprendeva, in peggio, le parole del suo predecessore Biffi («sazia e disperata»). Da Cofferati a Merola, con le polemiche ancora sui diritti gay: «L’Europa sta morendo perché non c’è stata civiltà che sia sopravvissuta alla nobilitazione dell’omosessualità». Ma le sue lotte furono anche sociali ed economiche: il fondo anticrisi del 2009, le battaglie al fianco degli operai e quella (legale) sull’eredità della Faac, i cui utili aiutano oggi progetti contro il disagio sociale. La politica, di ogni colore, gli ha reso omaggio.

LA CAMERA ARDENTE E IL FUNERALE – La Camera ardente per la morte del cardinale Carlo Caffarra sarà allestita nella Sala Bedetti dell’Arcivescovado, a partire dalle 16 del 7 settembre. La veglia di suffragio sarà celebrata venerdì 8 settembre alle 21, nella cattedrale di San Pietro, via Indipendenza. L’arcivescovo monsignor Matteo Zuppi presiederà la celebrazione delle esequie sabato 9 settembre alle 11 in cattedrale. Al termine, la salma del cardinale Carlo Caffarra sarà tumulata nella cripta della cattedrale.

TRATTO DA CORRIERE DI BOLOGNA